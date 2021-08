Mají jim co vracet! Fotbalisté Slovácka v sobotu čeká domácí duel s Pardubicemi, se kterými v minulé sezoně dvakrát prohráli.

Fotbalisté Slovácka (v tmavě modrých dresech) naposledy podlehli Pardubicím 1:3. | Foto: Luboš Jeníček

„Není to náš oblíbený soupeř, v minulé sezóně jsme s nimi oba zápasy prohráli, takže jim máme co vracet. Jejich největší síla je v týmovosti, to můžu potvrdit už z doby, kdy jsem tam byl. V tom se jim musíme vyrovnat a předčit je ve fotbalovosti,“ přiznává záložník Slovácka Michal Kohút.