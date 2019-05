„Situaci máme ve svých rukou. Na druhé straně Příbram vyhrála s Karvinou, takže boj o jedno barážové místo je stále otevřené. Musíme se dál soustředit na každý zápas i bod. Všichni jsme pod tlakem Příbrami. Věřím však, že to ale zvládneme a Opavu doma porazíme,“ prohlásil trenér Slovácka Martin Svědík.

Celek z Uherského Hradiště stejně jako Slezané v nadstavbové části neprohrál. Úplný klid ale úplně nemá.

„Vzhledem k ostatním výsledkům je to pořád otevřené. Teď se ukazuje, jak důležité bylo zvládnout domácí utkání s Příbramí. Je důležité, že to máme ve svých rukou. Věřím, že v domácím prostředí opět předvedeme houževnatý výkon, budeme hladoví po gólech a zápas s Opavou zvládneme,“ přeje si křídelník Slovácka Jan Navrátil.

Slezané ale přijedou do Uherského Hradiště v dobré náladě. Kopeckého tým po Karviné přemohl i poslední Duklu a v tabulce skupiny o záchranu se vyšvihl před Slovácko.

„Jsme rádi, že jsme to zvládli, protože jsou to pro nás extrémně důležité body. Zároveň ale vidíme vývoj tabulky. Pořád to bude o pracovitosti. Musíme zůstat nohama na zemi a soustředit se na další zápas,” velí opavský kouč.

Dá se očekávat, že s blížícím se koncem skupiny o záchranu poroste i nervozita.

„Nervozita tam je. Pro všechny týmy je to jiné, je to nová věc a mužstva s tím zatím neměla zkušenost. Je jasné, že rozhodovat bude každý bod a tlak se bude zvyšovat,” uvědomuje si Kopecký.

Ten může být spokojený s tím, jak se jeho celek dokáže opřít o standardní situace, které výtečně zahrává duo PZ – Pavel Zavadil a Petr Zapalač.

„Trénujeme to a koncentrujeme se na to. Máme vhodné typy hráčů, kteří standardky dovedou rozehrát, ale i zakončit. A teď nemyslím zrovna z jedničky, ale jsou schopni celou situaci dohrát,” těší trenéra Slezského FC.

Utkání 3. kola ligové nadstavby mezi Slováckem a Opavou se odehraje v úterý 14. května od 17.30.

1. FC Slovácko – SFC Opava

Výkop: dnes v 17.30, Městský stadion Miroslava Valenty v Uherském Hradišti

Rozhodčí: Machálek - Kotík, Vodrážka (Cieslar)

Ligová bilance: 4-2-2

Poslední zápas: 2:2 (1. Stáňa, 80. Smola – 63. Sadílek, 65. Diviš), 9. března 2019

Pravděpodobné sestavy: 1. FC Slovácko: Trmal - Juroška, Hofmann, Šimko, Reinberk – Navrátil, Daníček, Janošek, Havlík, Kalabiška –Zajíc.

Opava: Fendrich – Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek – Zavadil – Jurečka, Jursa, Řezníček, Zapalač – Smola.

Tip Deníku: 2:1