Ve Zlíně i v Uherském Hradišti rozvolnění opatření vítají a věří, že splní stanovené podmínky a dokážou rozdělit hlediště do předepsaných sektorů, aby příznivci mohli zaplnit alespoň přes polovinu kapacity stadionu.

Od září měl původně platit limit 10 tisíc osob s tím, že hlediště musí být rozděleno maximálně do 10 sektorů po tisícovce diváků a každá druhá řada musí zůstat volná. Toto opatření však nakonec vůbec nevstoupilo v platnost, protože ministerstvo v poslední srpnový den znění upravilo.

Pro kluby první a druhé fotbalové ligy to znamená, že mohou zaplnit přes polovinu hlediště. Celková maximální povolená kvóta na utkání čítá 1000 osob plus 50 procent ze zbývající kapacity daného stadionu. Na Letnou s kapacitou 5 898 míst by tedy mohlo dorazit tři tisíce fanoušků.

„Samozřejmě to vítáme. Zmírnění opatření nám umožní dostat do hlediště více lidí. Pro nás je super, že hlavně majitelé permanentních vstupenek nemusí měnit permanentku měnit za vstupenku, nemusí brouzdat nikde po internetu nebo chodit na pokladnu. Naopak se v klidu mohou usadit na svoji tribunu. Navíc plánujeme spuštění volného prodeje vstupenek na našich internetových stránkách, “ říká generální sekretář zlínského Fastavu Lukáš Pantálek.

V jednom sektoru však může být maximálně 1000 osob a diváci musí být rovnoměrně rozmístěni. Nejenom ve Zlíně tak k zaplnění povolené kvóty potřebují hlediště rozdělit do čtyř sektorů, přičemž každý musí mít svůj samostatný vchod. V sektorech pro stání platí vedle maximálního počtu 1000 lidí ještě i pravidlo využít nejvýš 50 procent míst.

„Pokud se už nic nezmění, pro následující domácí zápas s Brnem rozdělíme ochozy na pět sektorů. Na severní tribunu, kterou rozdělíme do dvou sektorů, se tak kromě našich příznivců dostanou i fanoušci Zbrojovky. Těm bude umožněn vstup do hostujícího sektoru,“ uvedl Pantálek.

Městský stadion Miroslava Valenty v Uherském Hradiště má kapacitu osm tisíc diváků. Na další domácí utkání fotbalistů Slovácka s Příbramí, která se hraje v sobotu 19. září, by se tak mohly dostat až čtyři tisícovky fanoušků.

„Pokud to tak opravdu bude a nic se před dalším utkáním nezmění, dovolí nám to na stadion kromě držitelů permanentních vstupenek pustit také další příznivce, kteří si koupí na zápas klasickou vstupenku,“ říká mluvčí klubu Marek Jurák.

„Navíc nám to vyřeší problém s permanentkáři. Už s nimi nemusíme šachovat a přesunovat je z hlavní tribuny na déčko,“ pochvaluje si Jurák.

Vedení Slovácka ale bude příznivce o prodeji vstupenek včas informovat.

„Chceme, aby stadion byl co nejdříve zaplněný. Jinak se hraje, když jsou ochozy plné a lidé fandí, než když je prázdný a ticho. Taky nám to může pomoct po ekonomické stránce,“ pronesl sportovní manažer Slovácka Veliče Šumulikoski.

Dosud mohlo být na stadionech maximálně 5102 osob včetně aktérů utkání, hlediště však muselo být rozděleno do nejvýše pěti sektorů po 1000 lidech a obsazena směla být jen každá čtvrtá sedačka. Na povolený limit nedosáhl žádný z klubů.

„Díky novému nařízení se klubům výrazně uvolní ruce a na fotbal bude moci přijít více fanoušků, což nás samozřejmě velmi těší. Je to velmi důležitý krok pro fotbal i celý profesionální sport," uvedl v tiskové zprávě Dušan Svoboda, předseda Ligové fotbalové asociace (LFA), která v Česku řídí profesionální soutěže.

„I nadále je třeba vnímat, že je nutné dbát na dodržování našich hygienických manuálů a protokolu LFA, který budeme v nejbližších dnech upravovat v kontextu zvýšených počtů osob," dodal Svoboda.

LFA bude podle něj o situaci nadále jednat se státními úřady a na svém nejbližším zasedání bude rovněž probírat možnosti otevření sektoru pro hostující fanoušky. Díky dohodě mezi danými kluby však příznivci hostů už na řadě zápasů byli.