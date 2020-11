Počtvrté za sebou se představí na Městském stadionu Miroslava Valenty v Uherském Hradišti, kde od šestnácti hodin přivítají předposlední Opavu. I když se znovu hraje bez diváků, fanoušci nic jiného než výhru a tři body neočekávají.

„Všichni víme, že jsme stejně jako proti Příbrami favoritem. Této role se nezříkáme, ale soupeře v žádném případě nepodceňujeme. Liga je vyrovnaná, každý může porazit každého. Pokud ale utkání odehrajeme podobně jako s Příbramí, máme velkou šanci uspět,“ ví dobře asistent trenéra Slovácka Jan Palinek.

Celek z Uherského Hradiště v posledních čtyřech vzájemných duelech s Opavou bodovalo, před dvěma lety ale slezskému rivalovi doma podlehlo 0:2. O podobné překvapení nyní nikdo ve Slovácku nestojí.

„Chceme vyhrát a uděláme proto maximum,“ slibuje Palinek.

Velkou motivaci uspět má také Václav Jurečka. Šestadvacetiletý odchovanec Slezanů přišel klubu letos v lednu právě z Opavy, v sobotu se postaví proti bývalému klubu.

„Odešel trenér a sportovní manažér, který je momentálně v Baníku. Opava nějakou obměnou prochází. Trošku změnila i herní systém, hrají na tři vzadu. Také přišli do týmu nějací noví kluci, ale spoustu kamarádů tam ještě mám,“ říká Jurečka.

Sentiment ale půjde o víkendu stranou, ofenzivní hráč chce bývalý klub pokořit.

Slezané by mohli být snadným terčem. Opava venku v lize nevyhrála od loňského července dvacet zápasů po sobě a v této sezoně tam získala pouze jediný z celkových pěti bodů. V posledních dvou duelech vůbec neskórovala a naposledy doma se Slavií schytala šestigólový výprask.

„Myslím, že u nás budou hrát víc ze zajištěné obrany. Když dostanete pět nebo šest branek, tak následující zápas se nehraje jednoduše. U nás asi zalezou, ale uvidíme v sobotu,“ uvedl Jurečka.

Parta kouče Radoslava Kováče je po osmi kolech až sedmnáctá, hůře je na tom jenom Příbram.

„Musíme bojovat. Slovácko je velmi dobře organizované mužstvo. Zároveň disponuje širokým kádrem, takže má kam sáhnout při případném střídání. Navíc si musíme dát pozor na jeho nebezpečné standardky,“ předesílá na klubovém webu opavský trenér Radoslav Kováč.

Jeho tým se se Slováckem střetl naposledy v červnu, kdy na stadionu Miroslava Valenty remizoval 1:1.

„Spíš než na soupeře se musíme soustředit hlavně sami na sebe. Potřebujeme udržet koncentraci po celých devadesát minut a musíme dbát také na dobrou organizaci hry, bez toho můžeme uspět jen těžko,“ má jasno kouč Slezského FC.

Bývalý reprezentační stoper v pátek oslavil své 41. narozeniny. Darují mu hráči vítězství? „Uvidíme, určitě by to byl nádherný dárek,“ přiznává Kováč.

Slezané odcestují do Uherského Hradiště už v pátek, další den už půjdou do hry. A co škatulata v sestavě? „O změnách v základu uvažujeme, ale rozhodneme se až v den zápasu. Každopádně někteří hráči mají drobné zdravotní potíže, což při skládání sestavy budeme muset zohlednit,“ dodává.

FORTUNA:LIGA, 9. kolo -

1. FC Slovácko (10.) – SFC Opava (17.)

Výkop: sobota v 16.00, Městský stadion Miroslava Valenty v Uherském Hradišti

Rozhodčí: Marek - Kotík, Hock (Dubravský) | VAR: Lerch | AVAR: Flimmel

Ligová bilance: 6-3-2

Poslední zápas: 1:1 (21. Železník – 64. Petržela, 7. června 2020)

Pravděpodobné sestavy: Slovácko: Bajza – Hofmann, Kadlec, Šimko – Reinberk, Daníček, Sadílek, Havlík – Petržela, Kliment, Navrátil. Trenér: Svědík.

Opava: Fendrich – Hrabina, Didiba, Večerka – Mondek, Tiéhi, Texl, Řezníček, Žídek – Holík, Juřena. Trenér: Kováč.

Tip deníku: 3:0.