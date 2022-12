„Jde o talentovaného hráče, kterého sledujeme delší dobu. V Česku je již několik let a věříme, že je to vhodný hráč, který na sobě chce pracovat a rozvíjet se. Jsme přesvědčeni o jeho kvalitách a předpokladu zapadnout do našeho systému hry. Kim se dnes zapojí do přípravy s ligovým týmem a zítra absolvuje lékařskou vstupní prohlídku,“ uvedl na klubovém webu sportovní ředitel Slovácka Veliče Šumulikoski.