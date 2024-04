Kouč Slovácka Martin Svědík nepřišel po zápase v Českých Budějovicích na tiskovou konferenci. Žádná červená karta, ale zraněný kotník – to byla příčina. Známý odborník si podvrtl kotník, když vystartoval z lavičky oslavovat remízovou trefu Mihálika. Ze hřiště potom odkulhal o berlích. Mezi novináře zamířil asistent Jan Baránek. „V první řadě, než budu hodnotit utkání, tak bych chtěl říct, že jsme strašně rádi, že jsme se počtvrté za sebou dostali do top šestky. To je vzkaz od trenéra Svědíka, který tomu dává velkou váhu,“ řekl na úvod mladý asistent.

Martin Svědík. Ilustrační foto. | Foto: 1. FC Slovácko

Ovládli jste první poločas. Souhlasíte?

Je to tak, první půlku jsme byli lepším týmem. Dali jsme gól, pak jsme ještě nastřelili dvě tyčky. Tuším, že to byli Kvasina a Daníček. Je velká škoda, že jsme nešli do dvoubrankového vedení.

Závěr první půlky ale patřil domácích.

Přišla naše klasická předpoločasová věc. Podcenili jsme balon. Byla to nešťastná situace, soupeř přizvedl míč, který zapadl na zadní tyč. Bohužel, i takové góly padají.

Domácí otočili zápas. Kde se stala chyba u druhé branky?

Po několika našich ztrátách přišla brejková situace soupeře. Pozdě jsme se vraceli, navíc zbytečně vystoupil Hofi (Stanislav Hofmann) a soupeř šel do vedení. V závěru zápasu domácí couvli a nechali nás hrát, byli jsme silnější na balonu. Z některých závarů mohl gól padnout, nakonec se ujala taková střela – nestřela. Pišta (Mihálik) se opřel do míče, který skončil v bráně. Myslím, že remíza je nakonec zasloužená.

Hrubka gólmana pomohla Slovácku k remíze i k pojištění šesté pozice

Autor prvního gólu Kim odehrál slušný zápas. Zlepšuje se?

Je to velmi vnímavý hráč. Když si ukazujeme věci, které by měl plnit do defenzívy, tak je vnímá. Má snahu i v tréninku. Když přijde na určitou část do zápasu, tak všichni víme, že v něm máme momentálně nadstandartního hráče. Myslím, že už dospěl k tomu, aby mohl hrát v základu.

Uhájili jste šesté místo. Čeká vás složitý boj o poháry, co říkáte na model ligy?

Kluby si ten model schválil, tak to je. Hrát se Spartou, Slavií, Plzní, rozdat si to s Baníkem a Boleslaví je velká výzva. Poslední kolo nadstavby hrajeme právě na Baníku, tam to může dospět k tomu, že se bude rozhodovat o pohárech.

Trenér Martin Svědík oznámil, že po skončení soutěže ve Slovácku končí. Jak to bude s vámi? Můžete se posunout na hlavního kouče?

Na post hlavního trenéra se posunu až dodělám profi licenci. Dřív to nebude – maximálně na nějaký záskok.