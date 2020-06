Jedině výhra proti rozjeté Spartě a zaváhání Baníku a Českých Budějovic posunovala Slovácko do elitní šestice. Pražané už měli naopak skupinu o titul jistou. Kouč Martin Svědík se musel znovu obejít bez zraněných Trmala a Hofmanna, scházel také vykartovaný Petržela. V základní sestavě chyběl Reinberk, kterého posadil trenér Svědík na lavičku. Není bez zajímavosti, že na Slovácko se po půl roce vrátil asistent Michal Šmarda, který aktuálně působí u letenského týmu.

Úvod patřil domácímu týmu. Už po čtyřech minutách hry postupoval zleva na branku Sparty Tomáš Zajíc, ve vápně vystřelil kolem Costy, ale Heča první nadějnou šanci Slovácka zpacifikoval. Za dalších pět minut mohl z nadějné pozice ohrozit Heču domácí Sadílek, jenže si sám balon ukopl. Z další příležitosti Slovácka se Heča příliš nezapotil. Havlíkova střela ze standartky neměla patřičnou razanci.

Ve 26. minutě srazil Sáček kapitána Slovácka Daníčka. Hráč Sparty mohl být rád za žlutou kartu.

Závěr poločasu byl ve znamení emocí. Nejprve se hosté dožadovali penalty za ruku Kadlece, ale hlavní arbitr nechal správně pokračovat ve hře. V nastavené minutě ještě zahrozili Sparťané Drchalem, ale ten míč nakonec v nadějné pozici nezasáhl.

Celkově mělo Slovácko v první půlce o něco blíž k brance. Hlavně příležitost Zajíce volala po gólu. Sparty si vyloženou gólovou příležitost nevypracovala.

Na to reagoval hostující trenér Kotal dvojím střídáním. Do druhé půlky poslal na hřiště bývalého hráče Slovácka Tetteha, který střídal Drchala, Karlsson nahradil Frýdka.

Hned v úvodu druhého dějství musel hasit Kadlec nebezpečnou situaci po rohu Sparty.

Úvodní minuty druhé půlky patřily jednoznačně letenskému týmu. Slovácko zahrozilo z hlubokého bloku bleskovým protiútokem, který ale Juroška školácky zahodil.

V 56. minutě měl tutovku Karlsson, na hranici penalty mu ale balon zablokoval skvělý Kadlec.

Po hodině hry se znovu připomněli domácí. Navrátil dostal zpětnou přihrávku od Zajíce. Domácí záložník ale z pěti metrů, rohu malého vápny, netrefil bránu. Pro Slovácko to byla největší gólová příležitost.

V 66. minutě se skóre na Slovácku měnilo poprvé. Karlsson vystřelil míč na protější tyč, jeho střelu ještě tečoval na hraně ofsajdu střídající Vindheim. Domácí hráči ještě reklamovali ofsajd. Sudí Franěk ještě situaci konzultoval s videorozhodčím, který branku uznal – 0:1.

Deset minut před koncem vstřelila Sparta druhou branku. Nejprve vystřelil Tetteh, odražený balon se dostal ke střídajícímu Kangovi, který už měl snadnou práci a pohodlně skóroval do odkryté branky -0:2.

Domácí kouč na vývoj zápasu reagoval dvojím střídáním. Dolů šel Zajíc a Divíšek, místo nich Jurečka a Reinberk.

Závěr zápasu se jenom dohrával. Slovácko už se nedokázalo dostat ho hry a v nadstavbě ho čeká prostřední skupina FORTUNA:LIGY. Sparta dokázala v Uherském Hradišti vyhrát po dvou prohrách a dvou remízách až v pátém zápase v řadě.

FORTUNA:LIGA: 30. kolo

1. FC Slovácko - AC Sparta Praha 0:2 (0:0)

Branka: 66. Vindheim. 79. Kanga. Rozhodčí: Franěk – Vlček, Flimmel. ŽK: Divíšek - Sáček.

1.FC Slovácko: Porcal – Juroška, Kadlec, Daníček, Divíšek (81. Reinberk) – Navrátil (71. Kohút), Sadílek (68. Mareček), Kalabiška, Havlík – Dvořák – Zajíc (81. Jurečka). Trenér: M. Svědík.

AC Sparta Praha: Heča – Sáček, Costa, Štetina, Matěj Hanousek – Hložek (62. Vindheim), Krejčí, Dočkal (79. Trávník), Karabec (62. Kanga), Frýdek (46. Karlsson) – Drchal (46. Tetteh). Trenér: V. Kotal.

Svědík: Sparta ve druhé půli poslala na hřiště kvalitu

„Zápas měl dva rozdílné poločasy. V tom první jsme byli hodně aktivní, vypracovali jsme si nějaké dvě nebo tři příležitosti plus nějaké závary. Bohužel zase všechno skončilo mimo branku nebo to tam vyřešil gólman Heča. Byli jsme ale hodně pohybliví, Spartu jsme dobře doráželi, minimákně jsme ji pouštěli do nějaké akce nebo rychlého protiútoku.

Ve druhém poločase bylo vidět, že Sparta prostřídala. Na hřiště poslala kvalitu, její výkon se zvedl. Naopak na nás bylo vidět, že už nejsme dostatečně agresivní, navíc jsme si nechali vstřelit branku, před kterou jsme nechali v šestnáctce volného hráče, což nás nyní sráží.

Spartě za stavu 1:0 narostlo sebevědomí, my jsme zase začali trošku hrát až po druhém inkasovaném gólu. Zápas se lámal za bezbrankového stavu, kdy měl velkou šanci Navrátil. Zase je to o tom, že my gól nedáme a Sparta svoji šanci promění. Co je nám platné, když Honza Juroška je aktivní, má spoustu náběhu, ale každý jeho centr končí na soupeřově hlavě nebo v zámezí. Rozhoduje kvalita ve finální fázi.“

Trenér Slovácka Martin Svědík

Kotal: Důležité pro nás bylo, že jsme nedostali gól

„Věděli jsme o co hrajeme. Na Slovácku jsme chtěli vyhrát, proto jsem rád, že se nám to povedlo. Důležité pro nás bylo, že jsme nedostali gól. V prvním poločase jsme nedotáhli několik dobrých akcí, po přestávce po tom prostřídání už jsme byli dominantní a zaslouženě jsme vyhráli.“

Trenér Sparty Václav Kotal