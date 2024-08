Smíšené pocity měl po sobotním utkání 7. kola také kouč Slovácka Roman West, který mohl chválit svěřence jenom za práci v defenzivě.

Čtvrtá nula se počítá, vpředu to ale zase mělo být lepší. „Směrem dopředu jsme si sice něco vytvořili, ale v útoku musíme být hladovější a být tam ve větším počtu hráčů. Na soupeře jsme měli vytvořit větší tlak, abychom vstřelili gól,“ míní West.

Jeho tým před vlastním publikem udolal pouze Baník, který si v Uherském Hradišti vstřelil vlastní gól. Jinak se Slovácko neprosadilo.

„Doma jsme vyhráli jenom jednou a třikrát remizovali, takže spíše počítáme ztráty. S Jabloncem jsme chtěli vyhrát a navázat na povedená utkání předtím, bohužel se nám to nepovedlo. Remízu ale musíme brát,“ ví dobře.

Severočeši byli velmi zdatný protivník, k výhře měli po změně stran blíž. „Jablonec potvrdil to, co jsme si o něm mysleli. Prokázal sílu, kvalitu na balonu. Byl to velmi nepříjemný soupeř,“ říká West. „Stejně jako my si vytvořil několik šancí, místo se hrálo nahoru a dolů,“ přidává.

Za domácí byl nejblíže gólu ve 37. minutě Blahůt. Krajní bek tvrdou ranou orazítkoval břevno. „Mrzí mě to. Chci více pomoct týmu a ještě jsem nevstřelil žádný gól,“ štve slovenského fotbalistu.

Rozhodnou mohl po změně stran Krmenčík, na parádní trefu v duelu se Spartou ale nenavázal, hlavou mířil mimo.

Jelikož se neprosadili ani další hráči Slovácka, skončil duel bezgólovou plichtou.

„Bráníme dobře, ale v ofenzivě nám chybí větší lehkost, sebevědomí. Doma musíme hrát víc odvážně,“ má jasno Blahút. „Máme skvělé fanoušky, kteří chtějí vidět góly. Mrzí mě, že se nedokážeme prosadit, abychom potěšili lidi. S Krmenčíkem nám chybí větší souhra. Přišel k nám teprve nedávno. Když se víc sehrajeme, bude to lepší a začne střílet více branek,“ věří.

Moravané ale dál budou sázet hlavně na pečlivou defenzivu, která jim přináší body. Westův tým neprohrál popáté za sebou a drží se ve středu tabulky.

Formu má ale i Jablonec. Severočeši hlavně po přestávce potvrdili předcházející venkovní triumfy, neinkasovali ani na Slovácku.

„Remíza je spravedlivá,“ míní Blahút.

„Vstup do zápasu jsme měli celkem dobrý. Soupeře jsme přitlačili. Škoda, že jsme z toho nevytěžili vedoucí gól. Jablonec se postupně dostal více do hry, vypracoval si dvě nebo tři šance,“ přidává.

Oběma týmům ztěžoval hru horší terén i obrovské vedro. „Počasí je nepříjemné, ale podmínky jsou pro všechny stejné,“ připomíná bývalý hráč Podbrezové.

Nyní má Chance Liga reprezentační přestávku. Celek z Uherského Hradiště si ji rozdělí na dvě poloviny.

„V první části budeme chtít spíše dotrénovat, a pak necháme hráče, aby si fyzicky i psychicky odpočinuli a dobily baterky do další části sezony,“ dodal West.