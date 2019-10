Trenér Martin Svědík se musel obejít bez tří defenzivních hráčů. Čtyři žluté karty vystavily stop pro kapitána Daníčka, stopera Kadlece a červená z minulého zápasu posadila na tribunu také krajního beka Divíška.

Od první minuty tak nastoupili, Krejčí, Šimko a Sadílek. V dresu Slovácka nastoupil ke svému dvoustému ligovému zápasu Petr Reinberk.

Severomoravský tým táhne nepříjemnou šňůru jedenácti zápasu bez vítězství a netajil se tím, že právě na Slovácku by chtěl bodovat naplno. Opava se stále trápí v koncovce. V dosavadních třinácti duelech dala pouhých sedm branek.

Prvních deset minut se mužstva oťukávala. Domácí udeřili už z první nenápadné akce zápasu. Reinberk z pravé strany centroval, míč se dostal k Šimkovi, který ve svém 97. zápase vstřelil svoji první ligovou branku 1:0.

V dalších minutách oba mančafty vyloženými šancemi šetřily. Po půlhodině mohl z hranice kolem penalty zvýšit Zajíc, ale hosté u jeho střelu odblokovali.

Ve 30. minutě se parádně prezentoval domácí kotel. Fanoušci, na oslavu pondělního státního svátku, vytáhli transparent s nápisem „Za demokracii a zazpívali státní hymnu. Celý stadion to ocenil potlesem.

Opava si za celý první poločas, s výjimkou poslední minuty, nevypracovala žádnou gólovou příležitost. Zavadil centroval na hlavu Žídka, ale jeho hlavička skončila na tyči branky Slovácka.

Druhý poločas začal šancí domácího Šašinky, ale jeho střelu Fendrych zpacifikoval. Slovácký forvard si to vynahradil o pět minut později. V 53. minutě se nejlépe orientoval ve skrumáži a balon doslova dotlačil do sítě – 2:0. Pro Šašinku to byla pátá branka v sezoně.

Pro hosty bylo ještě hůř. V 65. minutě se trefil po centru Sadílka střídající Jan Kalabiška, který se nejrychleji orientoval u tyče opavské branky – 3:0.

Kalabiška se jako střídající hráč trefil potřetí v řadě. Dejte jim bůra, začal po třetí brance Slovácka skandovat domácí kotel.

K tomu nebylo daleko, dvě minuty před koncem dal Zajíc čtvrtou a celkově svoji pátou podzimní branku domácího týmu – 4:0.

Fotbalisté Slovácka vyhráli třetí zápas v řadě a upevnili si pozici mezi nejlepší šestkou. Opava rozšířila svoji nepříznivou bilanci na dvanáct zápasů bez výhry.

1. FC Slovácko –SFC Opava 4:0 (1:0)

Branky: 10. Šimko, 53. Šašinka, 64. Kalabiška, 88. Zajíc.

Rozhodčí: Marek, Vlček, Poživil.