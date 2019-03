„Musíme hrát naši agresivní hru. Být nepříjemní, dostupovat soupeře, nenechat mu prostor a mít odražené míče. To je asi základ úspěchu,“ věří křídelník Slovácka Jan Navrátil.

Svědíkův tým jde do sobotní bitvy z jedenáctého příčky a s dvoubodovou ztrátou na deváté Teplice. V případě triumfu se Moravané dostanou v tabulce před Severočechy, což je velká motivace pro hostující hráče.

„Čeká nás velmi důležité utkání, protože řekněme si to na rovinu, teď jsme poztráceli body a Teplice jsou na dostřel. Pokud by se to zvládlo, tak by se nám ještě lépe pracovalo, protože se chceme dostat do první desítky,“ připomíná Navrátil s tím, že Slovácko má Teplicím co vracet.

Podzimní duel Daníčkovi a spol. vůbec nevyšel, v odvetě ale budou borci ze Slovácka připravení ještě lépe.

Oba týmy využily reprezentační pauzu k tréninkovému drilu. Mančafty hlavně nabíraly fyzickou kondici a ladily formu na závěr dlouhé sezony.

„Hráči v minulém týdnu absolvovali intenzivnější tréninky, měli jsme tam víc posilovny a v pátek jsme týden zakončili modelovou hrou. I když hráči dostali o víkendu volno, tak ke konci týdne si opravdu mákli,“ hlásí kondiční trenér uherskohradišťského celku Miroslav Mikšíček.

Také soupeř pilně trénoval. „Teď přijde období, kdy toho těžšího tréninku moc nebude, máme tam Spartu v týdnu a celkově bude méně prostoru na získávání fyzické kondice, proto jsme se tomu věnovali,“ vysvětluje asistent hlavního kouče Teplic Stanislava Hejkala Pavel Drsek.

Trenéři obou celků postrádali hráče, kteří byli na reprezentačních srazech. Zatímco Slovácko vyrazilo na dlouho štreku bez vykartovaného Janoška, velký otazník visí také nad startem Ljevakoviće či Kroba.

„Víme, že opět půjde o šest bodů,“ uvědomuje si důležitost utkání Drsek, který čeká tuhý boj.

„Slovácko se po příchodu trenéra Svědíka prezentuje odlišným fotbalem než před tím. Je těžké se k němu dostat. Je konsolidované, chce hrát rychle nahoru, brzo jde do zakončení. Musíme si dávat pozor na přechodovou fázi,“ dodává.

Slovácko i na jaře sráží hlavně neproměňování vyložených šancí. V zakončení se souží také Navrátil. Bývalý hráč Olomouce a Liberci ve FORTUNA:LIZE naposledy skóroval 2. září 2018 v Karviné. Od té doby gól nedal.

„Slušně řečeno mě to fakt štve, protože na branku čekám strašně dlouho. Na začátku kariéry jsem byl zvyklý, že góly docela dávám. Teď se zase do šancí dostávám, ale nepadá mi to tam. V hlavě to mám a není to nic příjemného. Snažím se alespoň klukům něco přichystat. Vždycky chci na hřišti odevzdat to nejlepší, co ve mně v daný okamžik je. Doufám, že se to nějakou brankou zlomí,“ věří Navrátil.

Podobně na tom jsou i další borci v sestavě Slovácka.

„Kdybychom byli produktivnější, tak bychom měli bodů určitě víc. Hlavně dva poslední domácí zápasy jsme měli bodově zvládnout lépe,“ ví Navrátil.

FK Teplice (9.) – 1. FC Slovácko (11.)

Výkop: sobota v 15.00, AGC Aréna Na Stínadlech

Rozhodčí: Matějček - Šimáček, Pfeifer (Petřík)

Ligová bilance: 12-15-6, poslední zápas: 2:0 (1. Vaněček, 31. Krob), 20. října 2018¨

Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Shejbal, Hyčka - Hora, Soungole, Kučera, Moulis - Žitný - Jindráček.

Slovácko: Trmal - Juroška, Hofmann, Kadlec, Reinberk - Daníček - Navrátil, Sadílek, Havlík, Kalabiška - Zajíc.

Tip Deníku: 1:1