Chce se loučit na trávníku a možná se přání kapitánovi Slovácka Michalovi Kadlecovi nakonec vyplní. I když je zkušený devětatřicetiletý obránce dlouhodobě zraněný a na jaře toho mnoho neodehrál, pokud to vývoj sobotního zápasu proti pražské Slavii dovolí, nastoupí na poslední minuty a před zaplněnými tribunami ukončí hráčskou kariéru.

Kapitán fotbalistů Slovácka Michal Kadlec při domácím zápase s Libercem. | Foto: 1. FC Slovácko

Celek z Uherského Hradiště se chce důstojně rozloučit s klubovou legendou, bývalým reprezentantem. I když je na prvním místě sportovní stránka, výsledek, na Slovácku to nikdo hrotit nemíní. Všichni dobře vědí, že Kadlec si pár minut na trávníku zaslouží.

I když fanoušci jsou zvědaví, zda bývalí hráč Sparty, Leverkusenu či Fenerbahce opravdu nastoupí, tým se chystá na těžkou šichtu, velký zápas.

Celek z Uherského Hradiště v úterý uspěl v Mladé Boleslavi, kde gólem Jurošky zvítězil 1:0 a ještě oživil naději na účast v pohárech.

„Konečně jsme v minulém kole výsledkově zabrali a získali tři body. Čekají nás dva, možná tři zápasy do konce sezony a chceme v nich napravit zpackané jaro," říká odhodlaně asistent trenéra Slovácka Jan Palinek.

Moravané se chtějí proti sešívaným odrazit od pečlivé defenzivy, disciplinovaného výkonu, kterým jim přinesl úspěch v úterý v Lokotrans Aréně

„I mě pak překvapilo, když jsem se dočetl o tom, že náš tým odehrál zápas bez jediného faulu. To svědčí o velké disciplíně všech hráčů. Ta bude potřeba i proti Slavii. S Plzní si poradila hladce, stále ještě není ze hry o titul a k nám pojede zcela jistě s touhou vyhrát. My jsme si ale také okénko do evropských pohárů nezavřeli, takže jdeme do duelu absolutně naplno,“ uvedl Palinek.

Éra je u konce. Slovácko se při šlágru se Slavií rozloučí se Svědíkem a Kadlecem

Diváci se mají na co těšit.

„Oni hrají o titul, my hrajeme o Evropu. Oba týmy mají o co hrát, takže očekávám dobrý zápas. Slavia je kvalitní a dovolím si tvrdit evropské mužstvo. Má velmi vyvážený a velmi dobrý mančaft. My bychom chtěli navázat na výhru z Mladé Boleslavi a já osobně už bych velmi chtěl před domácími fanoušky konečně vyhrát,“ přeje si krajní obránce Slovácka Patrik Blahút.

Slavia ve středu domácí výhrou 3:0 nad Plzní odvrátila případné sparťanské oslavy a nyní může doufat už jen v naprostý kolaps městského rivala. Proti Slovácku se červenobílým daří, desetkrát po sobě s ním v lize bodovali, z toho devětkrát zvítězili.

„Slovácko mělo dlouhou sérii porážek, ale utkání v Boleslavi pro něj bylo pozitivní. Pro nás to však nic neznamená. Musíme vyhrát, pokud chceme ještě pomýšlet na titul," řekl slávistický asistent Milan Kerbr, který v Uherském Hradišti začínal hráčskou kariéru.

Domácím bude na lavičce kvůli disciplinárnímu trestu scházet kouč Martin Svědík, jenž po sezoně u týmu skončí. I trenérovi se bude v sobotu tleskat, aplaudovat a děkovat.

Šlágr předposledního čtvrté kolo nadstavby první fotbalové ligy začíná na Městském stadionu Miroslava Valenty staršího v sedmnáct hodin. Vyprodáno stále není.