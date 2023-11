Chtějí využít plzeňské euforie z postupu do osmifinále Evropské konferenční ligy, favorita nachytat, stejně jako na jaře jej okrást o body. Fotbalisté Slovácka po dvou domácích remízách s Libercem a Hradcem Králové míří na západ Čech, v Doosan Aréně se pokusí vylepšit nepříliš příznivou bilanci na půdě Viktorky.

Záložník Slovácka Vlastimil Daníček (v bílém dresu) při zápase v Plzni napadá útočníka Matěje Vydru. | Foto: 1. FC Slovácko

„Víme, že to bude velmi těžké utkání, každopádně se s tím budeme chtít porvat a odvézt si co nejlepší výsledek," říká odhodlaně rekordman FORTUNA:LIGY Milan Petržela.

Bývalého reprezentanta čeká již 27. ligový zápas mezi Slováckem a Plzní ať již v jednom či druhém dresu.

Premiéru si přitom v dresu moravského klubu připsal v listopadu 2003, takže v neděli se do Štruncových sadů vrátí po dvaceti letech.

A zase mu ožijí vzpomínky na nejlepší období hráčské kariéry. S Viktorií

slavil čtyři mistrovské tituly, zahrál si s ní Ligu mistrů, evropské poháry.

Do Plzně se těší i asistent trenéra Slovácka Jan Baránek, který v klubu stejně jako Petržela dříve taky působil.

„Možná mám nějakou motivaci navíc, ale beru to jako další ligový zápas. Plzeň beru jako normálního soupeře, proti kterému budeme chtít uspět, byť jsem v kontaktu s některými lidmi," říká Baránek.

Plzni jsem gól ještě nedal, bylo by to pikantní, ví dobře útočník Mihálik

Těm mohl po čtvrtečním úspěchu pogratulovat. Západočeši totiž ve čtvrtém utkání Evropské konferenční ligy porazili Dinamo Záhřeb 1:0, ve skupině C i počtvrté zvítězili a dvě kola před koncem si zajistili postup z prvního místa do jarního osmifinále.

„Určitě máme radost, že v tuto chvíli jsme v Evropě zakotveni. I s ohledem na minulý ročník, kdy tady byla Liga mistrů. Plzeňská značka je prostě vidět," těší kouče Viktorie Miroslava Koubka.

Jistota postupu v Konferenční lize podle něj pomůže týmu ve zbytku podzimní části sezony.

„Je to důležité. Teď nechci předjímat, jaké uděláme kádrové opatření do dalších zápasů. Ještě nás čeká skutečně náročný program. Nepochybně budeme muset využít celou šířku kádru. Zamyslíme se nad tím, kde budeme hledat aktuálně větší priority, ale po nějaké zralé úvaze dostanou prostor další hráči, kteří teď trpělivě a velmi ukázněně čekali na šanci," uvedl Koubek, jehož mužstvo je v české lize třetí.

Plzeňští se po dvou nečekaných porážkách dostali do laufu. Před týdnem po obratu zdolali Slavii 2:1, v Edenu uspěli poprvé od roku 2014.

Slovácko chce ale favorita potrápit. „Nahuštěný program soupeře pro nás může být jakousi výhodou, ale Plzeň je doma strašně silná a trenér Koubek jim nenechá myšlenky na nějaké podcenění,“ ví Petržela.

„Pro někoho je lepší méně trénovat a více hrávat. Na druhé straně je pro někoho složitější vypořádat se s náročným programem. Plzeň ale hraje dvakrát doma, nikam nemusí cestovat, takže taková výhoda pro nás to není," míní Baránek.

Juroška potřebuje čistou hlavu, ví Svědík. Litoval prohospodařené první půle

Moravané se chtějí k bodům odrazit poctivým defenzivním výkonem. „Hlavně vzadu musíme být obezřetní," ví dobře Petržela.

Čelit budou velké kvalitě. I když soupeř na podzim několikrát zakolísal, v Česku stále patří k to mančaftům.

„Všichni jsou tam nebezpeční. Mají propracovanou ofenzivu, vpředu jsou silní, takže je blbost soustředit se na jednotlivce," má jasno Petržela.

I když není jasné, v jakém složení Plzeň nastoupí, tahounů je v týmu soupeřů víc. Daří se Jirkovi, góly střílí Chorý, uprostřed hřiště je Kalvach, na stranách kmitají Cadu, Kopic či Mosquera.

„Těch hráčů, kteří mohou dát gól, je víc. My je nesmíme pouštět do zakončí, do šancí. Pokusíme se jim to co nejvíce ztížit," říká Baránek.

Celek z Uherského Hradiště se v případě triumfu může na nedělního soupeře dotáhnout. Návrat do elitní šestky je pro Moravany lákavý.

Po dvou předcházejících nezdarech mají co napravovat. „Bodů mohlo být víc. Není jich málo, ale ani moc. Někdy to ale tak je, že tam, kde je chcete získat, tam je nezískáte a tam, kde se s nimi moc nepočítá, tam si je vezmete," dodává Baránek.

Bude to platit i v neděli?