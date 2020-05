„Úterní duel pro nás bude klíčový. Proto věřím, že jej zvládneme. Olomouc je velmi silný protivník, podstatný ale bude přístup našich hráčů,“ pronesl asistent trenéra Slovácka Jan Palinek.

Zvláštní utkání FORTUNA:LIGY se spoustou specifik startuje na prázdném Městském stadionu Miroslava Valenty v Uherském Hradišti v osmnáct hodin.

Na Slovácku věří, že jsou na restart nejvyšší fotbalové soutěže dobře připravení. „Samozřejmě jsme pracovali tak, abychom byli úspěšní. Jak na tom jsme, ale ukáží až soutěžní zápasy,“ ví dobře Palinek.

Nikdo nepochybuje o tom, že po fyzické stránce jsou Daníček a spol. výtečně nachystaní, herní stránka je ale něco jiného. Že to může chvíli drhnout, ukázal už poslední přípravný duel s druholigovým Třincem. „Ve druhé půlce to byl takový guláš, proti Sigmě musíme náš výkon rozhodně zlepšit. Nebylo to nic moc povedené utkání. Na Olomouc by takový výkon nestačil,“ ví dobře Svědíkův asistent.

Výkon se Slezany se ale ještě dal omluvit únavou a vedrem, které v Uherském Hradišti minulý týden panovalo. Navíc výpadek byl dlouhý, na sehrání nebylo až tolik času.

Fotbalisté Slovácka kromě generálky s Třincem v době pauzy sehráli už pouze modelové utkání mezi sebou a přípravný duel s Prostějovem.

Nyní se už parta z Uherského Hradiště chystá na úterní souboj s Olomoucí. Domácímu týmu bude chybět zraněný obránce Šimko, jenž má svalové problémy, a také mladík Vecheta, který zase laboruje s bolavou patou. Ostatní hráče má Svědík k dispozici. Základní sestava se ale oproti úvodním jarním duelům moc měnit nebude. „Kluci nám to ale v zápase s Třincem moc neulehčili. Spíše naopak,“ říká Palinek.

Důležitý (re)start

Cíl Slovácka pro zbytek výtečně rozjeté sezony se nemění. „Chtěli bychom skončit v první šestce. Doma máme v posledním kole Spartu, to by byl krásný zápas o tu šestku,“ zasní se stoper Michal Kadlec.

Speciální zápas čeká hlavně obarveného křídelníka Jana Navrátila. „Prostě jsem tam vyrostl, znám tam dost lidí, je to moravské derby a o to horší je, že to bude bez diváků,“ mrzí odchovance Sigmy.

I když by se po rozvolnění opatření teoreticky už mohli do hlediště dostat i někteří fanoušci, vedení Slovácka nechá stadion zavřený. „Naši fanoušci nám budou určitě chybět. V domácím prostředí se o ně vždycky můžeme opřít, ale nedá se nic dělat. Je to z vyšší moci a my to musíme akceptovat,“ říká Kadlec.

Oddaní příznivci ovšem věří, že hráči první šichtu zvládnou i před prázdnými tribunami.

Proti Hanákům to však žádná selanka nebude.

FORTUNA:LIGA, 25. kolo

1. FC Slovácko (6.) - SK Sigma Olomouc (10.)

Výkop: úterý v 18.00, Městský stadion Miroslava Valenty

Rozhodčí: Klíma – Moláček, Caletka (Ardeleanu)

Ligová bilance: 10-9-12

Poslední zápas: 2:2 (47. Nešpor, 80. Falta – 25. Šašinka, 87. Zajíc, 28. září 2019)

Pravděpodobné sestavy: Slovácko: Trmal – Zahustel, Hofmann, Kadlec, Reinberk – Petržela, Sadílek, Daníček, Havlík, Navrátil – Zajíc.

Olomouc: Mandous – Sladký, Jemelka Beneš, Vepřek - Hála, Breite, Houska,Chytil, Falta – Juliš.

Tip deníku: 2:1