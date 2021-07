„Já i celý tým se na to těšíme. Věřím, že jsme dobře připravení. Před námi je ale opravdu zápas, ve kterém jsou šance hodně vyrovnané,“ míní Svědík.

Jeho tým se v úvodním utkání druhého předkola nově vzniklé Konferenční ligy na půdě úřadujícího bulharského vicemistra Lokomotivu Plovdiv pokusí uhrát příznivý výsledek do domácí odvety, která je na programu za týden.

„O nás je známo, že každé utkání chceme vyhrát. Vzhledem ke koeficientu naší země je důležité, abychom bodovali,“ uvědomuje si.

Sedmačtyřicetiletý kouč ale dobře zná pohárová specifika.

Dobře ví, že ani případný triumf v Plovdivu nemusí postup do další fáze přinést.

„Hraje se na dvě utkání. Pokud chcete jít dál, musíte zvládnout oba duely. Samozřejmě vítězství zvenku by bylo pěkné, ale nic by se tím nevyřešilo. Potvrdit to musíme i v dalším zápase.“

Podle Svědíka bude úvodní střetnutí oboustranně opatrné, žádná ofenzivní smršť se očekávat nedá. „Celky se neznají, bude to oťukávání,“ předpokládá.

O základní sestavě už má jasno. Definitivně se však rozhodne podle zdravotního stavu hráčů. Největší otazník visí hlavně u Milana Petržely.

Zkušeného křídelníka sužuje bolavý palec u nohy. I když vynechal poslední dva přípravné duely, s týmem do Bulharska odletěl a alespoň část utkání by zvládnout mohl.

Právě zkušenosti někdejších reprezentantů Petržely a Kadlece, kteří v evropských pohárech odehráli víc utkání než zbytek týmu dohromady, se mohou Moravanům v pohárové Evropě náramně hodit.

Jen na zmiňované mazáky ale Svědík spoléhat nechce.

„Tito dva hráči jsou základním stavebním kamenem naší osy, od nich se týmový výkon odráží, ale není to jenom i nich, ale o poctivém týmovém výkonu,“ říká kouč Slovácka.

Chybět hostům budou jen Tomič se Šašinkou, kteří doma kurýrují lehčí zranění.

Ani Plovdiv po letních změnách hlavně v defenzivě ovšem nebude na úvod sezony kompletní.

„Lokomotiv už ale několikrát dokázal, že umí pracovat a dokáže si vybrat správné hráče. Podle mě udržel kvalitu týmu a sehnal adekvátní náhradu do svého systému. Hráče, co odešli, nahradí,“ myslí si Svědík.

I když má soupeře důkladně nastudovaného, individuality v bulharské sestavě vyzdvihovat nechce.

„Plovdiv má ve svém středu víc kvalitních fotbalistů, na které se si musíme dát pozor,“ uvedl.

Fotbalisté Slovácka se v bulharském Plovdivu chystají na první zápas druhého předkola Evropské konferenční ligy.Zdroj: 1. FC Slovácko

Podle Svědíka jeho tým čeká dobře organizované mužstvo s vyrovnanou obrannou i útočnou fází, které inkasuje málo branek a docela dost jich dává. V mužstvu je řada zahraničních hráčů.

Lokomotiv získal před sedmnácti lety svůj jediný bulharský titul a v minulé sezoně skončil druhý za suverénem Ludogorcem Razgradem.

V mužstvu je řada zahraničních hráčů. „Čeká nás velice nepříjemný tým. Snažili jsme se, aby soupeři z přípravy, jako Cracovia nebo Paksi, hráli podobným herním stylem,“ prohlásil. Pro oba celky půjde o vůbec první soutěžní utkání sezony.

Slovácko v sedmi zápasech letní přípravy neprohrálo, Plovdiv zase prohrál v jediném z posledních deseti soutěžních duelů.

V moderní éře evropských pohárů ale do hlavní fáze nikdy nedostal. Vloni v předkole Evropské ligy vypadl s Tottenhamem. Svěřenci Josého Mourinha tehdy otočili skóre až v posledních deseti minutách.

Lokomotiv, který trénuje kouč Aleksandar Tunčev, hraje domácí utkání na stejnojmenném stadionu s kapacitou 13.220 míst.

Vyprodáno nebude, ani tropické vedro hosty sužovat nebude. V době utkání se očekává kole osmadvaceti stupňů. „Počasí je podobné jako ve Slovinsku. Na toto jsme připravení,“ míní Svědík.

Problém je, že české týmy dosud na bulharské půdě v nejvýznamnějších evropských pohárech ještě nevyhrály. Prolomí tuto bilanci právě celek z Uherského Hradiště?

2. předkolo Evropské konferenční ligy, 1. zápas -

Lokomotiv Plovdiv - 1. FC Slovácko

Výkop: čtvrtek 22. července v 19.00, stadion Lokomotiv

Rozhodčí: Abed - Mugnier, Pasqualotti (všichni Francie)

Předpokládané sestavy: Plovdiv: Pirgov - Gomis, Craciun, Bykov - Karagaren, Umarbajev, Vitanov, Connor Ruane - Salinas - Iliev, Minčev. Trenér: Tunčev.

Slovácko: Nguyen - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Kalabiška - Navrátil, Daníček, Sadílek, Havlík, Holzer – Cicilia. Trenér: Svědík.