Oba týmy mají před vzájemným soubojem o motivaci postaráno. Zatímco celek z Uherského Hradiště se chce udržet v elitní šestce, Balcárkův tým dál živí naději na udržení v nejvyšší soutěži, ale cítí, že po čtyřech duelech bez výhry potřebuje konečně zabrat.

„Ale my taky toužíme po třech bodech,“ upozorňuje záložník Slovácka Lukáš Sadílek.

„Pak nás totiž čekají dva zápasy doma, takže je to pro nás cesta do vytoužené šestky. Já doufám, že to zvládneme. Už minule jsme tam sahali po vítězství, i když jsme hráli v oslabení,“ vrací se k poslednímu zápasu rodák z Uherského Ostrohu, který v minulé sezoně ve Slezsku skóroval a připsal si i asistenci.

„Mně osobně se v Opavě hraje dobře. Dával jsem tam branky už když jsem hostoval v Sokolově a i v minulé sezoně jsem tam dokázal skórovat. Momentálně se cítím dobře a jsem rád, že dostávám šanci a hraji. Bylo by dobré se odměnit nějakým tím gólem, nebo alespoň asistencí a pomoct tak týmu,“ přeje si odchovanec Slovácka.

Oba týmy před víkendovým střetnutím trápí hlavně početné absence.

Celku z Uherského Hradiště bude ve Slezsku scházet Zahustel s Hofmannem, mimo hru dál zůstává Kliment a stoprocentně připravený není ani Šimko.

Do sestavy se vrací Reinber

Naopak do sestavy se po disciplinárním trestu vrací Reinberk. „Moc variant na výběr nemáme, ale tím, že jdou zápasy rychle po sobě, nejde ani moc vymýšlet,“ říká trenér Slovácka Martin Svědík.

Problémy se složením sestavy však má i namočený protivník.

Slezskému FC se v týdnu proti Bohemians 1905 vykartovali útočník Juřena a kapitán Žídek.

„Navíc máme mimo hru Dediče. Čekáme, co Hnaníček, do toho máme karty… Jsme prakticky bez útočníka, ale musíme se s tím vyrovnat,“ říká trenér Opavy Jiří Balcárek.

Ve Slezsku i po sérii nezdarů panuje bojovná nálada. „Situace není kritická, protože kabina funguje. Chybí nám jen góly, ale to řešíme dlouhodobě,“ nepanikaří Balcárek.

S jeho slovy souhlasí také obránce Matěj Helešic. „Naše pozice není ideální, my ale nic nevzdáváme,“ burcuje.

„Máme pořád ještě hodně kol před sebou. V nadstavbě se o to popereme všichni a dvě vítězství v řadě nás mohou vynést jinam. V kabině panuje pozitivní nálada. Věříme, že liga se tady zachrání,“ dodává Helešic.

FORTUNA:LIGA, 28. kolo

SFC Opava (15.) – 1. FC Slovácko (6.)

Výkop: neděle v 15.00, Městský stadion Opava

Rozhodčí: Orel – Blažej, Hock (Cieslar)

Ligová bilance: 2-2-6

Poslední zápas: 0:4 (9. Šimko, 53. Šašinka, 64. Kalabiška, 87. Zajíc, 26. října 2019)

Pravděpodobné sestavy: Opava: Fendrich – Š. Harazim, Rychlý, Hošek, Helešic – Sus, F. Souček, Zavadil, Dordič – Texl – Mondek.

Slovácko: Trmal – Juroška, Daníček, Divíšek, Reinberk – Kohút, Havlík, Sadílek, Navrátil – Jurečka, Zajíc.

Tip deníku: 0:2