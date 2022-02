„Samozřejmě jsme to zaznamenali, pobavili se o tom, ale nějaké zásadní téma to pro nás není. Soustředíme se na sebe, řešíme svoje věci. Po třech zápasech, kdy jsme nedali gól a získali jenom bod, se chceme zvednout, konečně zvítězit,“ uvedl asistent trenéra Slovácka Jan Palinek.

Moravané jarní sérii bez vstřelené branky v soutěžních zápasech protáhli už na 424 minut, gól nedali ani v úterní dohrávce s Pardubicemi.

„Krize přijde na každého, na nás dolehla teď. Teď jde o to, jak rychle z ní dostaneme. Bude důležité to nyní napravit a dostat se zase zpátky na vítěznou vlnu,“ říká kouč Slovácka Martin Svědík.

Zásadní změny před domácím sobotním zápasem s Mladou Boleslaví neplánuje.

FORTUNA:LIGA, 23. kola -

1. FC Slovácko (5.) - FK Mladá Boleslav (6.)

Výkop: sobota v 15.00, Městský stadion Miroslava Valenta v Uherském Hradiště

Rozhodčí: Zelinka - Paták, Mikeska (Batík) | VAR: Štěrba | AVAR: Poživil

Ligová bilance: 7-9-15, 31:50

Poslední zápas: 5:3 (45.+2, 73. a 87. Ewerton – 23. a 57. Jurečka, 17. Kohút, 26. Kalabiška, 61. Petržela, 26. září 2021)

Pravděpodobné sestavy: Slovácko: Fryšták – Reinberk, Hofmann, Daníček, Kalabiška – Petržela, Ljovin, Sadílek, Holzer – Šašinka - Jurečka. Trenér: Svědík.

Mladá Boleslav: Šeda – Douděra, Smrž, Šimek, Preisler – Hlavatý, Dancák – Horský Ewerton, Pech – Ladra. Trenér: Hoftych.

Tip Deníku: 2:1

Problémem je narůstající marodka. Ke dvěma zraněným hráčům z derby (Nguyen, Kohút) přibyl kapitán Michal Kadlec, který má problémy s kolenem.

Fit není ani obránce Šimko, kvůli disciplinárnímu trestu nemohou hrát ani Tomič s Havlíkem.

Ideální to ale není ani ve městě automobilů. U fotbalistů Mladé Boleslavi ve středu skončil trenér Karel Jarolím.

Vedení klubu jej odvolalo kvůli špatným výsledkům. Šestý tým prvoligové tabulky ve čtvrtek převzal nový kouč Pavel Hoftych.

„Čtvrteční trénink bych nazval seznamovacím, neboť změna na trenérské pozici proběhla velmi rychle a celkem nečekaně. Do nejbližšího ligového zápasu nemáme moc času, přesto jsme se věnovali jak obranné, tak i útočné fázi," uvedl po svém nástupu do funkce Hoftych.

Naznačil, že mladoboleslavský mu není úplně neznámý. S některými hráči se už ve své fotbalové praxi potkal v jiných klubech, nebo v dorosteneckých reprezentacích, které vedl v letech 2014 až 2016.

„Boleslav jsem pod Karlem Jarolímem viděl v hodně zápasech. Je to mužstvo, které směrem do útočné fáze má zajímavé a tvořivé fotbalisty, v koncovce se momentálně nejvíce prosazuje Ewerton, ale i další hráči mají předpoklady, aby dávali góly. Problém je, že tým inkasoval hodně gólů, proto budeme chtít aby byl do obrany pevnější a zodpovědnější. Potřebujeme v tabulce bodově odskočit do klidnějších vod," má jasno Hoftych.

Středočeši na jaře stejně jako Slovácko ještě nevyhráli. V nejvyšší soutěži podlehli Ostravě 2:3 a Olomouci 1:2 a naposledy v neděli zachránili remízu 3:3 s Libercem. Předtím ve čtvrtfinále domácího poháru utrpěli debakl 0:4 s Jabloncem.

Trenérská rošáda však není jedinou změnou v Mladé Boleslavi. Těsně před vypršením přestupního období klub na půlroční hostování s opcí získal devatenáctiletého černohorského útočníka Vuka Strikovice. Zkušenou posilou do obrany je krajní obránce Martin Sladký.

Rodák z Domažlic bude ve městě škodovek hostovat do konce sezony. V Boleslavi už naopak nepokračují záložníci Milan Jirásek a Dominik Mašek. První zamířil na hostování do druholigové Viktorie Žižkov, druhý přestoupil do Jablonce.