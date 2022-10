Celek z Uherského Hradiště proti soupeři z nižší soutěže bez problémů potvrdil roli velkého favorita, Varnsdorf deklasoval 6:0 a naladil se na další boje nejen v lize, ale i v Evropě.

„Je to velká vzpruha. Vždyť doma jsme naposledy porazili Hradec, už to chtělo výhru,“ říká útočník Slovácka Libor Kozák.

„Doufám, že udržíme gólostroj, podaří se nám to potvrdit i s nulou vzadu a že to i v neděli zvládneme. Pokusíme se prolomit sérii proher, které nás svazují, a zase to otočit na naši stranu,“ přidal odhodlaně zkušený forvard.

Podle bývalého hráče Opavy, Liberce, Sparty, Lazia Řím či Aston Villy může k úspěchu vést podobná hra jako proti Varnsdorfu uprostřed týdne. „Samozřejmě Teplice jsou jiný soupeř, na druhé straně minulý zápas jsme pojali dobře. Hráli jsme nátlakově, vytvářeli si šance a hlavně jsme hosty do ničeho nepustili,“ oceňuje.

Trenéři Slovácka se složením sestavy nebudou mít problémy.

Tým je takřka kompletní. Po vyloučení v Ostravě je mimo hru pouze vyloučený Kalabiška, zranění trápí útočníka Šašinku.

Drobné problémy měl Kozák, který ve středu odpočíval a nyní je už ale zase připravený.

Svědík se svými asistenty ovšem musí při volbě základní jedenáctky zohlednit také domácí souboj s Kolínem nad Rýnem, který se na Městském stadionu Miroslava Valenty hraje už příští čtvrtek.

„Uvidíme, jak na tom bude tým zdravotně. Taky je pravděpodobné, že s Teplicemi nastoupíme v jiném rozestavení,“ říká Mucha.

Právě jeho čeká pikantní souboj, protože na soupisce Teplic je syn Filip. V hostující brance ale zřejmě nastoupí zkušenější Grigar.

Jsme rádi, že jsme dali tolik gólů, těší trenéra Muchu. Proč nehrál Kozák?

Kdo nastoupí v lize proti Teplicím, není úplně jasné. Jisté je, že Slovácko se po dvou ligových porážkách za sebou potřebuje zase chytit, nastartovat, jinak se dostane do ještě větší šlamastyky.

Skláři jsou na tom ale podobně. Teplice rovněž zaknihovaly dvě porážky v řadě a náladu si rovněž zvedly v domácí pohárové soutěži, když u Litavky zdolaly Příbram jasně 3:0.

„Jsem rád, že jsme přerušili špatnou sérii. Doufám, že nás pohár dobře naladí. Na Slovácku chceme předvést dobrý výkon jako v Příbrami,“ uvedl trenér Severočechů Jiří Jarošík.

„Na Slovácko se nám pojede lépe. Chceme si tam po dvou porážkách v lize spravit chuť. Doufám, že nějaké body odvezeme,“ přeje si úspěch teplický záložník Lukáš Mareček.

Slovácko na podzim doplácí na náročný program. Po těžkých duelech přichází zdlouhavé cestování, na odpočinek je méně času.

Také podle Kozáka účast v Konferenční lize bere hráčům sílu, energii. „Nějaký vliv to má, ale náročnější je to spíše po psychické, než fyzické stránce,“ míní. „Poháry hrajeme první rok. Pro kluky je to něco jiného než nastupovat jednou týdně. Dohromady s cestováním je těžší se na to nachystat. Trošku tím trpíme, ale zase to nemůže být výmluva. Hrát Evropské poháry je pro všechny svátek. Musíme to lépe uchopit, zlepšit,“ burcujje Kozák.

Vysoký útočník v nejvyšší soutěži letos nastoupil devětkrát, skóroval však jenom jednou. Sám třiatřicetiletý fotbalista cítí, že mužstvu jeho branky schází.

„Je období, kdy člověk do čehokoliv kopne a je z toho gól. A pak období, jako mám teď, že ať zkusím cokoliv, nepadne to tam,“ povzdechne si.

Letní posila Slovácka se na to snaží nemyslet, netrápit se tím. „Jsem nachystaný pomoct mužstvu. Když se bude dařit týmu, půjde to i jednotlivcům. Jsou to spojené nádoby. Samozřejmě vím, že musíme začít proměňovat šance,“ dodává.