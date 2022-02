Fanoušci jsou v očekávání. Věří, že jejich oblíbenci favorita zdolají. Sešívaní totiž nevstoupili do jarní části soutěže zrovna ideálně.

Po senzační prohře s poslední Karvinou přišli o vedení v tabulce, uprostřed týdne navíc skončili v MOL Cupu.

Trpišovského tým v derby podlehl Spartě 0:2 a loňský triumf v poháru neobhájí.

V 85. minutě byl navíc vyloučen stoper Kačaraba.

„Nevybavuji si, že bychom vystřelili na branku. V domácím prostředí to za mě není akceptovatelné. Je před námi spousta práce. Musíme makat dál, protože ambice zůstávají stejné. Po těchto dvou upozorněních, nechci říkat úplně fackách, do toho šlápneme o to víc,“ uvedl asistent slávistického trenéra Jaroslav Köstl.

Pražané pod trenérem Trpišovským nikdy neprohráli tři utkání za sebou, teď to však mají nahnuté.

Kouč Slovácka Martin Svědík ale optimismus fanoušků nesdílí.

„Slavia má obrovskou kvalitu. Sice ztratila body s poslední Karvinou, ale to se stává výjimečně. Už se to nebude opakovat. Udělá všechno proto, aby se nastartovala a šla za dalším titulem,“ ví dobře. Osobně tým z Vršovic stále vnímá jako nejsilnější mančaft v lize, velkého favorita na titul.

Jenže celek z Uherského Hradiště je po postupu do semifinále MOL Cupu v pohodě. A i když má na startu jara problémy se složením obrany, triumf v Olomouci dodá hráčům energii i kuráž.

„Určitě je to psychická výhoda. Věřím, že nás výhra dokáže nakopnout. Pokud bychom prohráli, tak se i hůř regeneruje. Na Slavii bychom šli v horším rozpoložení. Teď jsme ale v pohodě a chceme vyhrát,“ říká brankář Slovácka Filip Nguyen.

Zatímco kouč Svědík má kvůli absencím před nedělním duelem zamotanou hlavu ohledně složení zadních řad, sešívaní na mizerný začátek reagovali příchodem dvou posil.

Slavia v týdnu dotáhla příchod talentovaných mladíků Daniela Fily a Davida Juráska z Mladé Boleslavi. Za oba hráče dohromady zaplatila asi 53 milionů korun, plus Středočechům jako bonus ještě poslala mladého obránce Kryštofa Obadala. Na něho si ovšem ponechá předkupní právo.

Zajímavé je, že Jurásek pochází z Dolního Němčí a velkou část kariéry prožil právě v Uherském Hradišti. Ze Slovácka ale šikovný mladík odešel do Brna, přes Prostějov a Mladou Boleslav se dostal až do Slavie.

Tohle ale fanoušci neřeší. Vím jim vadí, že na šlágr 21. kola FORTUNA:LIGY může jenom tisíc diváků.

Na utkání se vstupenky neprodávají, na Městský stadion Miroslava Valenty se dostanou jen držitelé zlatých permanentek Spolu do pohárů, ostatní příznivci mají smůlu.

Mnohem lepší kulisu bude mít za týden derby ve Zlíně. Na Letnou po rozvolnění opatření smí 3500 fanoušků, což je polovina kapacity.