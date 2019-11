Parta kouče Svědíka chce na Střeleckém Ostrově protáhnout sérii neporazitelnosti na sedm utkání, v cestě však stojí rovněž rozjeté Dynamo.

„Samozřejmě víme, že soupeři se v posledních zápasech neuvěřitelně daří. Navíc Budějovicím máme po domácí porážce co vracet,“ říká asistent trenéra Slovácka Michal Šmarda.

Otázkou je, zda Moravanům nebudou chybět síly, které nečekaně ztratily v půlhodinovém prodloužení proti druholigové Viktorii Žižkov. „Samozřejmě je to nepříjemné, každá minuta se počítá. Na druhé straně hrajeme až v neděli, takže máme dostatek času pořádně zregenerovat a na zápas se důkladně připravit,“ zůstává v klidu Šmarda.

Pátý tým FORTUNA:LIGY v poháru šetřil některé opory, Zajíc s Petrželou však scházeli kvůli zranění. „Dělá se všechno proto, aby alespoň jeden z nich byl k dispozici,“ říká Šmarda.

Na šanci čekají další borci. Proti Žižkovu se v základní sestavě objevil mladík Hellebrand, do zápasu z pozice střídajících hráčů zasáhli také Dvořák s Vasiljevem. Oba se proti Viktorce blýskli gólem. „Přinesli do naší hry oživení,“ pochvaluje si Šmarda.

Hlavně od uzdraveného Dvořáka si trenéři Slovácka hodně slibují. „Doufám, že do zápasu znovu naskočím, a kdyby se mi podařilo skórovat, tak by to bylo super,“ ví zkušený třicetiletý záložník.

Udivují fanoušky

Moravané mají Dynamu co vracet, neboť po senzačním triumfu na Spartě doma nováčkovi soutěže překvapivě podlehli 0:2.

„Na každého soupeře platí dobrá defenziva. Oproti Bohemce se ale musíme zlepšit v ofenzivě,“ prohlásil Dvořák.

Jihočeši jsou ale v laufu. Svěřenci trenéra Horejše zvítězili čtyřikrát za sebou, nastříleli dvanáct branek a ze spodku tabulky se posunuli do klidného středu. „Určitě jsou na pozitivní vlně,“ tuší Dvořák.

České Budějovice opravdu udivují fanoušky a vyrovnávají své rekordy.

„Je za tím tvrdá práce. Moc si toho vážíme. Pracujeme na určitých věcech na tréninku a daří se nám to přenášet do utkání. To je to podstatné. Hráči věří tomu, že to, co po nich chceme, což nese úspěch,“ pravil trenér Dynama David Horejš po posledním zápase v Teplicích

Jen dvakrát ve své historii Jihočeši dokázali vyhrát čtyři utkání v první lize za sebou. Letos je to potřetí.

A pokud uspějí i zítra, přepíší klubové rekordy. Pětkrát v řadě totiž v lize ještě nikdy nevyhráli. „Rádi bychom tu jejich úspěšnou sérii přerušili, protože i my jsme byli v posledních zápasech úspěšní,“ přeje si útočník Slovácka.

SK Dynamo České Budějovice (9.) – 1. FC Slovácko (5.)

Výkop: zítra ve 14.30, Střelecký ostrov

Rozhodčí: Zelinka - Moláček, Dobrovolný (Ginzel)

Ligová bilance: 4-8-9

Poslední zápas: 2:0 (18. Provod, 85. Táborský, 20. července 2019)

Pravděpodobné sestavy: České Budějovice: Drobný – Havel, Novák, Sivok, Čolič – Brandner, Javorek, Havelka, Mršič, Čavoš – Schranz.

Slovácko: Trmal – Juroška, Hofmann, Kadlec, Divíšek – Petržela, Daníček. Havlík, Sadílek, Navrátil – Šašinka.

Tip deníku: 2:2