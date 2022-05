Finále MOL Cupu

1. FC SLOVÁCKO - AC SPARTA PRAHA

Výkop: středa 4. května v 19.00, Městský stadion Miroslava Valenty.

Rozhodčí: Szikszay - Nádvorník, Hájek - Klíma (video).

Bilance v poháru: - .

Bilance v lize: 40 8-3-29, 33:72.

Poslední vzájemný zápas: 1:3 (17. dubna 2022 v lize).

Předpokládané sestavy:

Slovácko: Nguyen - Reinberk, Kadlec, Hofmann, Kalabiška - Daníček, Havlík - Petržela, Sadílek, Holzer – Jurečka.

Sparta: Heča - Wiesner, Vitík, Hancko, Höjer - Pavelka, Ladislav Krejčí II - Pešek, Dočkal, Hložek – Čvančara.

Absence: Fryšták (zranění) - Čelůstka, Panák (oba zranění), Hložek (nejistý start).

Nejlepší střelci v poháru: Cicilia, Jurečka - Čvančara, Ladislav Krejčí II (všichni 2).

„Když postoupíte do finále národního poháru, tak je to samozřejmě úspěch sám o sobě. Jenže když tento poslední zápas prohrajete, tak přijde obrovské zklamání. Když se týmu v lize nepovede jeden zápas, má možnost to příště napravit, tady to ale nejde a v tom je oproti lize velký rozdíl. Pohárový zápas je vždy jen jeden,“ ví dobře trenér Slovácka Martin Svědík.

Moravané udělají všechno proto, aby se po finále radovali, vychutnávali si ovace, sklízeli slávu. Dívat se na soupeře, jak křepčí a mazlí se s pohárem, nikdo nechce.

Slovácko to v minulosti zažilo již třikrát, teď se pokusí o premiérový triumf v soutěži, naopak Pražané by osmým pohárovým vítězstvím vylepšili vlastní rekord v samostatné historii.

Triumf v poháru znamená účast v kvalifikaci Evropské konferenční ligy. Po zákazu startu ruských klubů v příštím ročníku soutěží UEFA kvůli válce na Ukrajině a úpravě nasazení zasáhne vítěz MOL Cupu až do třetího předkola.

Slovácko prohrálo finále v letech 2005 a 2009, v druhém případě dokonce jako druholigové mužstvo. Nyní má další šanci.

„Viděl jsem poslední zápasy Slovácka s předními týmy, a i když je na Spartě či v Plzní prohrály, tak si nemyslím, že bychom byli horší. Finále je naprosto otevřené a šance vidím 50:50,“ míní bývalý kapitán týmu z Uherského Hradiště a klubová legenda Jiří Flašar.

„Bylo by nádherné, kdyby se klukům podařilo, co jsme my před těmi třiceti lety svým způsobem začali. Současné mužstvo by si za progres a práci, kterou v posledních letech s trenérem Svědíkem odvedlo pohár zasloužilo. Hrají výborný fotbal,“ oceňuje Flašar.

Také podle Jana Palinka má současné Slovácko obrovskou kvalitu, což potvrzuje už druhý ligový ročník. „Není to náhoda, že se držíme mezi top týmy,“ má jasno jeden někdejší opora a jeden ze Svědíkových asistentů.

Dukla, Ostrava, Teplice ... Slovácko všechny finále prohrálo, vzpomínky zůstaly

„Současný tým nemá proč si nevěřit. Navíc hrajeme v našem prostředí a doufám, že budeme mít v hledišti větší podporu. Věřím, že nás fanoušci dovedou k vítězství a potřetí nám to finále vyjde. Pokud ten pohár získáme, tak si na něj rád sáhnu s pocitem hrdosti,“ prohlásil Palinek.

Finále se hraje na stadionu Slovácka proto, že bylo ke dni semifinále hůře postaveným týmem v tabulce koeficientů poháru za léta 2017 až 2021.

Z dosavadních 11 pohárových finále v samostatné historii Letenští uspěli v sedmi případech. Naposledy před dvěma lety, kdy v souboji o trofej zvítězili v Liberci 2:1.

„Český fotbal příliš nesleduji, ale o Slovácko se pochopitelně pořád zajímám. Viděl jsem spíše jen sestřihy jeho zápasů. Věřím ale, že šanci proti Spartě mají. V mužstvu jsou zkušení hráči, jako Michal Kadlec nebo Milan Petržela, kteří prošli spoustou podobně významných zápasů a dodají ostatním klukům ten správný klid. Obrovsky se zvedl Vlasta Daníček, Rambo… Kluci se z finále nerozklepou, i když to bude prestižní zápas. Na druhou stranu ale k němu přistoupí zodpovědně. Slovácko si drží dobrou „fazónku“ a moc bych jim přál, aby ten vítězný pohár mohli zvednout nad hlavu i za nás,“ uvedl bývalý zadák Slovácka René Formánek.

Listopadovým debaklem 0:4 v Uherském Hradišti vyrovnala Sparta svou nejvyšší porážku v samostatné ligové historii. V dubnu ale v nejvyšší soutěži doma zdolala Slovácko 3:1 a vyhrála čtvrtý z posledních pěti vzájemných duelů.

Trenér Svědík pro Deník: Nejsem člověk, který by před sebe kladl vzdušné zámky

Týmy se utkají i v nadstavbové skupině o titul na Letné přesně týden po finále. Sparta je v lize tři kola před koncem sezony třetí, Slovácko s osmibodovou ztrátou na Pražany čtvrté.

„Slovácko prožívá velmi povedenou sezonu, kterou zakončí na čtvrtém místě tabulky FORTUNA:LIGY. Nejlepším střelcem soutěže je díky hattricku proti Baníku Václav Jurečka, který má letos životní formu. Ve velmi dobrém světle se jeví také Lukáš Sadílek. Celek trenéra Martina Svědíka cítí jedinečnou šanci na zisk první klubové trofeje, obzvlášť když hraje na domácím hřišti, kde na podzim dokázal ztrapnit svého finálového soupeře 4:0. Sparta navíc v posledním zápase s Hradcem rozhodně nepředvedla oslnivý výkon a Pavel Vrba působil odevzdaným dojmem. A to ještě není jistý start Adama Hložka, který utrpěl v rozcvičce před posledním utkáním svalové zranění. Těžko říct, zda se Slovácko dočká vytouženého úspěchu, ovšem většina faktorů mu hraje do karet. Proto bych si vsadil na neprohru domácích po devadesáti minutách v kursu 1,53:1,“ říká hlavní bookmaker Fortuny Michal Hanák.

Finále MOL Cupu začíná na Městském stadionu Miroslava Valenty ve středu 4. května v devatenáct hodin a je vyprodané.