Poprvé se podívají do nové Malšovické arény, zahrají si na zrekonstruovaném stadionu pod legendárními Lízátky. Fotbalisté Slovácka se ale do Hradce Králové kochat nejedou. Na východě Čech se proti rozjetému soupeři pokusí konečně přerušit sérii nezdarů, utnout nepříjemné období a hlavně udržet se v elitní šestce.

Fotbalisté Slovácka (bílé dresy) se ve 14. kole FORTUNA:LIGY utkali s Hradcem Králové. | Foto: Stanislav Horák

„Hradec má formu, věří si, jako tým působí dobře. Po posledních zápasech mu narostlo sebevědomí, kdežto my jsme dole. Musíme se velmi rychle vrátit na podzimní vlnu, zlepšit svůj výkon a z něho vycházet,“ říká asistent trenéra Slovácka Tomáš Palinek.

Recept na překonání krize zná. „Pokud chceme uspět, musíme být daleko zodpovědnější a důslednější než v minulých zápasech. Zkusíme to zlomit, pro výhru uděláme maximum,“ slibuje.

Celku z Uherského Hradiště to na jaře viditelně hapruje. Ve druhé polovině sezony porazil jenom venku Karvinou a remizoval v Teplicích, zbývajících šest duelů prohrál a klesl za Ostravu a Mladou Boleslav ze čtvrtého na šesté místo.

Herní nepohodu doprovázejí zranění či jiné absence. Fanoušci po čtyřech zápasech bez výhry začínají být netrpěliví, sílí kritické hlasy, vedení klubu i členové realizačního týmu však makají na sto procent, pro úspěch dělají maximum.

„Trápí nás to hodně,“ přiznává Palinek mladší.

„Začalo to prohrou s Pardubicemi, pokračovalo ve Zlíně. Leží na nás deka a my ji potřebujeme ze sebe sundat, což je náš prvořadý úkol,“ ví dobře.

Ředitel Slovácka Pojezný: Přijde mi absurdní, že se někdo naváží do majitelů

Na paniku je však ještě čas. Petržela a spol. se i tři kola před koncem základní části stále drží ve skupině o titul, reálně bojují o evropské poháry. „Výchozí pozice je pro nás stále dobrá, ale všichni musíme ke zbytku sezony přistoupit zodpovědně,“ uvědomuje si Tomáš Palinek.

Dobrou zprávou je nejen návrat Daníčka, Trávníka a Kim, kteří před týdnem v Liberci stáli kvůli čtyřem žlutým kartám, ale i uzdraveného Holzera.

K dispozici by měl být i rekordman Petržela, naopak start Heči je nepravděpodobný, otazník visí také nad Ciciliou.

Východočeši soupeře z Moravy respektují, nic nepodceňují.

„Slovácko je postavené na zkušených fotbalistech. Navíc tam jsou mladí draví kluci. Můžeme očekávat protivníka, který bude velice nepříjemný. Výborným fotbalistou je například Havlík, který dává spoustu gólů. Pod trenérem Svědíkem hraje Slovácko skvělý fotbal. Přesto věřím, že hráče soupeře dokážeme eliminovat a zápas zvládneme,“ uvedl na klubovém webu záložník Hradce Králové Jakub Kučera.

Parta kouče Davida Horejše si na jaře na rozdíl od soupeře drží slušnou formu, po zimní pauze padla pouze jednou.

Předcházející výsledky by ráda potvrdila i proti Slovácku, které po návratu do ligy ještě neporazila.

„Každá série musí jednou skončit. Myslím, že k tomu nazrál správný čas,“ usmívá se asistent trenéra Hradce Králové Stanislav Hejkal.

Holzer urychlil návrat, chce se dostat do pohody. Zhlédl i motivační video

Votroci by v sobotu rádi navázali na předcházející dvě vítězství, udrželi se v prostřední skupině.

„Utkání je pro nás hrozně důležité. Čeká nás ale zkušený tým, se kterým trenér Svědík dobře pracuje. Mají skvěle sehrané mužstvo. To, že aktuálně nemají nejlepší formu, bych vůbec nepřeceňoval, protože dobře vím, že si s tím umí rychle poradit,“ prohlásil Hejkal.

Těžký duel očekává i Kučera. „Slovácko je v posledních letech nepříjemným soupeřem. Pokud si pamatuju, tak za dobu, co jsem v Hradci, jsme ho ještě neporazili. To chceme v domácím prostředí změnit, abychom potěšili naše fanoušky. I nám by to udělalo radost, a hlavně by nám to pomohlo. Ve dvou posledních kolech jedeme do Liberce a hostíme Slavii, což budou další těžké zápasy,“ dodává šikovný záložník.

Utkání 28. kola FORTUNA:LIGY se hraje od osmnácti hodin.