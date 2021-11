Nyní je v obrácené pozici. Chce využít nerozehranosti a výpadku posledního týmu FORTUNA:LIGY, pokazit premiéru trenéra Bohumila Páníka a prodloužit sérii výher již na sedm utkání. Zvládnou to?

I když podobné duely často bývají ošidné, fanoušci Slovácka i sázkaři mají jasno. „Tady je jasná dvojka,“ shodují se.

Favorit je před nedělním střetnutí jasný. Celek z Uherského Hradiště je v naprosté pohodě. S jednatřiceti body třetí, stejně jako loni baví fotbalem a drží se vpředu.

„Pokud budeme hrát tak jako v posledních zápasech, kdy jsme náš výkon stupňovali a dokázali soupeře zatlačit až před jejich šestnáctku, tak bychom je, vzhledem k jejich tréninkovému a hernímu výpadku, mohli uštvat,“ věří záložník Slovácka Lukáš Sadílek.

„My to ale v žádném případě nesmíme podcenit a myslet si, že nám to spadne do klína zadarmo. Karviná body potřebuje, její hráči budou jezdit po zadku, na hřišti nechají všechno, a i v tomto je musíme předčit,“ přidává Sadílek.

Severomoravané jsou na tom fakt bídně. Od začátku sezony se trápí. Žádná výhra, jenom čtyři remízy, poslední flek. Karvinští neuspěli ani po konci trenéra Webera.

Po porážce v Olomouci navíc část týmu musela nákaze koronavirem do karantény, dva ligové duely a pohárový zápas paradoxně proti Slovácku měli odloženy. Očkovaní hráči se mohli alespoň scházet, společně trénovat.

„Měla by to pro nás být výhoda, přeci jenom jsme rozehraní. Ale možná jim to paradoxně může i pomoct. Měli špatné výsledky, došlo tam ke změně trenéra. Nevíme přesně, jak to měli s trénováním, kolik jich bylo nakažených, a jak dlouho byli úplně bez tréninku, nebo jaké měli průběhy, takže je to nečitelné,“ říká Sadílek.

Domácí jsou v prekérní situaci. Trenér Bohumil Páník, který se po konci ve Zlíně vrátil zpět do ligy, si však ví rady, umí mužstvo nakopnout, zvednout ho výš.

A i když nové svěřence viděl po čtrnácti dnech, nenaříká, nestěžuje si. „To je život! Ten přináší těžké situace. Stalo se, postihlo nás to a teď to je o tom, abychom se s tím vypořádali,“ ví dobře známý kouč.

„Bude potřeba rozdělit hráče na skupiny. Ti, kteří byli nemocní, tak s nimi se bude muset pracovat opatrně. Budeme s nimi mluvit a ptát se, jak se cítí. Je fajn, že v dnešní době už máme data z každého tréninku. Ve spolupráci s kondičním trenérem půjdeme krůček po krůčku. Věřím ale, že čas bude hrát pro nás. Je potřeba, aby se mužstvo dostalo do kondice a herní pohody,“ prohlásil na klubovém webu.

Další nezdary však budou mužstvo bolet. Poslední tým z ligy sestupuje automaticky, šestnáctý a patnáctý celek jdou do baráže. Při pohledu na tabulku je jasné, že Páníkův soubor čeká složitá mise.

„U Slovácka už druhou sezonu pozoruji vysokou kvalitu. Tým má evidentně výborné vedení, je tam velmi kvalitní tréninkový proces. A co je podle mne hodně důležité, opírají se hned o osm stabilních zkušených hráčů. To jsou držáci. Proto musíme být aktivní v napadání, hodně běhat a především být efektivní v koncovce. Proti takovému soupeři nebudete mít spoustu šancí. Každou musíte proměnit, ale hlavně si je vytvořit,“ dodal Páník.

FORTUNA:LIGA, 14. kolo -

MFK Karviná (16.) - 1. FC Slovácko (3.)

Výkop: neděle v 15.00, Městský stadion Karviná

Rozhodčí: Szikszay - Hrabovský, Leška (Zaoral) | VAR: Štěrba | AVAR: Nádvorník

Ligová bilance: 1-3-7, 3:15

Poslední zápas: 0:2 (11. Daníček z penalty, 84. Petržela, 9. května 2021)

Pravděpodobné sestavy: Karviná: Bolek - Křapka, Buchta, Eduardo, Šindelář, Šehić – Mikuš, Mangabeira, Qose, Bartošák – Papadopulos. Trenér: Páník.

Slovácko: Nguyen – Reinberk, Hofmann, Kadlec, Kalabiška - Petržela, Daníček, Havlík, Sadílek, Navrátil - Jurečka. Trenér: Svědík.

Tip Deníku: 0:2