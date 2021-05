Minulý týden si remízou proti pražským Bohemians 1905 zajistili účast v evropských pohárech, v neděli proti Českým Budějovicím si zase fotbalisté Slovácka mohou pojistit čtvrté místo ve FORTUNA:LIZE. Pokud v předposledním 33. kole získají na jihu Čech alespoň bod, Plzeň už se před ně nedostane a dosáhnou nejlepšího umístění v ligové historii.

Lednový zápas fotbalistů Slovácka s Českými Budějovicemi skončil remízou 0:0. | Foto: Deník / Stanislav Dufka

Doposud nejlepší je pátá příčka ze sezony 2003/2004. „Chceme být nejen čtvrtí, ale i uhrát co nejvyšší počet bodů. V posledním kole nás navíc čeká derby se Zlínem, takže pořád je o co hrát. Pokud bychom tyto dva zápasy zvládli, tak by to bylo krásné završení sezony,“ prohlásil záložník Slovácka Vlastimil Daníček.