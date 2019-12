„Bylo by to samozřejmě příjemné“ usmívá se stoper Slovácka Michal Kadlec. „Minulý rok jsme s Plzní nezískali žádný bod, teď bychom jí sebrali všechny, což by bylo skvělé, ale pro nás je jedno, kdo k nám dojede. Po zápasech, které se nám výsledkově nepodařili, potřebujeme bodovat s kýmkoliv,“ přidává někdejší reprezentační obránce.

Moravané si chtějí letošní domácí derniéru užít. I když je čeká pořádně náročná šichta, věrným fanouškům chtějí po prohraném derby ve Zlíně zase zvednout náladu. „Chceme vyhrát,“ říká Kadlec.

Problémem je absence útočníků. V Baťově městě hostům scházel nejlepší střelec Zajíc, na Letné se zase zranil Šašinka. „Že nedáváme góly, není jenom věc útočníků,“ tvrdí trenér Slovácka Martin Svědík. „Musíme mít hráče i okolo. Není to o jednotlivcích, ale vždycky je to práce celého týmu. Schází nám góly Navrátila, Petržely, Havlíka. Pomoct musí Hellebrand i další hráči,“ říká Svědík.

Náročný kouč si s hráči už zpackaný duel ve Zlíně rozebral, proti Plzni se Daníček a spol. Chtějí prezentovat jinak. „Mám rád rychlý a přímočarý fotbal s tím, že dáváme balon do šestnáctky. Z toho pak těžíme,“ říká Svědík.

Otázka je, jak se fotbalistům Slovácku podaří realizovat jeho představy na trávníku. Plzeň po prvním vzájemném duelu soupeře nepodcení. Naopak, plánují odplatu. „Máme jim co vracet a doufám, že jim to také vrátíme,“ má jasno kouč Viktorie Pavel Vrba. Známý trenér ale moc dobře ví, že jeho tým nečeká na Moravě jednoduché utkání. „Slovácko je jedním z velkých překvapení podzimní části soutěže. Je překvapením ligy, vždy hrálo ve spodní části tabulky, letos uhrálo úžasné body. Bude to náročné, protože dokáže uhrát výsledky s týmy, které ho dříve porážely,“ připomíná Vrba. „Bude to podobné jako s Bohemkou,“ myslí si krajní záložník Západočechů Jan Kovařík. „Slovácko hraje každý rok bojovně. My bychom ale chtěli do naší hry vnést více fotbalovosti, poslední zápas jí tam moc nebylo,“ uvědomuje si.

Vrba by výhru rád dostal jako dárek k šestapadesátým narozeninám, které měl včera. „Doufám, že to tak bude, bylo by to hezké,“ směje se.

Plzni bude na Slovácku chybět zraněný obránce Limberský, zbytek týmu je fit. Západočeši se těší na bývalého viktoriána Milana Petrželu. „Před zápasem to bude přátelské a úsměvné, po zápase doufám, že se budeme tentokráte smát my,“ přeje si Vrba.

FORTUNA:LIGA, 19. kolo -

1. FC Slovácko (8.) - FC Viktoria Plzeň (2.)

Výkop: dnes v 17.00, Městský stadion Miroslava Valenty v Uherském Hradišti

Rozhodčí: Franěk – Vlasjuk, Myška (Ginzel)

Ligová bilance: 5-8-16

Poslední zápas: 2:0 (42. Ondřej Šašinka, 61. Tomáš Zajíc, 11. srpna 2019)

Pravděpodobné sestavy: Slovácko: Trmal – Juroška, Hofmann, Kadlec, Reinberk – Petržela, Daníček, Havlík, Hellebrand, Navrátil - Zajíc.

Plzeň: Hruška – Řezník, Hejda, Brabec, Kovařík – Kalvach, Procházka – Kopic, Čermák, Hloušek – Krmenčík.

Tip deníku: 1:1