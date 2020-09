Fotbalisté Slovácka toho chtějí v sobotu večer využít. Svěřenci trenéra Martina Svědíka si důkladně rozebrali hru mistrovské Slavie, které ubral sílu náročný úvodní duel předkola Ligy mistrů s dánským Midtjyllandem. Moravané věří, že úřadujícího šampiona mohou potrápit a stejně jako doma na jaře mu sebrat všechny body.

„Slavia má hlavně vpředu velkou sílu. I tak ale nebudeme chtít hrát žádného zaňdoura a pouze bránit. Naopak, chceme být aktivní, vzadu organizovaní a hrozit z brejků. Pokud budeme odvážní, dotáhneme nějakou akci, můžeme uspět,“ věří asistent trenéra Slovácka Josef Mucha.

Nejen borci z Uherského Hradiště v úterý večer sledovali úvodní předkolo Ligy mistrů, ve kterém se Slavia rozešla s Midtjyllandem bez branek. Za týden tak musí v odvetě v dánském Herningu vstřelit gól, aby mohla podruhé za sebou pomýšlet na podzim v základní skupině Ligy mistrů. I proto půjde víkendové střetnutí se Slováckem trochu stranou, čehož se hosté pokusí využít.

„Menší výhoda to může být, protože soupeř se v tomto období soustředí na daleko důležitější zápasy,“ vnímá také Mucha. „Na druhé straně Slavia má dost široký kádr na to, aby poskládala kvalitní jedenáctku,“ ví dobře.

S trenérem souhlasí také stoper Slovácka Michal Kadlec.

„Hráči Slavie jsou na zátěž zvyklí z loňského roku, kdy po dlouhé pauze hráli co tři dny. Jediné, co může být rizikem, že se při dalším utkání mohou nakazit koronavirem. To dnes může být problém. Je to zvláštní doba,“ připomíná další úskalí bývalý reprezentant.

To si ale žádný z fotbalistů nepřeje. Všichni chtějí hrát. I proto se fotbalisté Slovácka hlídají a pokud nemusí, mezi lidi moc nechodí. Kadlec dokonce nebyl ani sestřenici na svatbě.

„Snažíme se předejít riziku nakažení ani ne snad z důvodů samotné nemoci, tu já připodobňuji chřipce, ale spíš z rizika nakažení spoluhráčů a pak třeba nařízené karantény týmu a rušení zápasů,“ vysvětluje zkušený obránce.

Dobře ví, že Slovácko už odložený jeden ligový duel. Předtím po odstoupení Vyškova nenastoupilo ani v poháru. „Je pravda, že nám to narušilo plány, ale protože jsme nesehnali žádného soupeře, zahráli jsme si proti sobě modelové utkání. Jiná možnost ani nebyla,“ ví Mucha.

Zatímco Moravané po posledním utkání v Teplicích sestavu moc měnit nebudou, soupeř jedenáctku určitě protočí.

„Máme na to tři dny, určitě to budeme zvažovat. Zápas s Midtjyllandem byl fyzicky hrozně náročný, nešlo jen o běhání, ale i o spoustu kontaktů. Soubojů bylo strašně moc, ve velké intenzitě. Navíc nechceme přijít o hráče, které v evropských zápasech nutně potřebujeme. Změny v sestavě určitě budou,“ připouští slávistický kouč Trpišovský.

Sešívaný ale Slovácko v žádném případě nepodceňují. Naposledy sice v edenu přejeli Teplice 5:1, předtím ale zaváhali s Pardubicemi. Další ztráty si dovolit nemohou.

Moravané jedou do Prahy bez stresu. Po slušném startu jsou v klidu. Chybět hostům budou dlouhodobí marodi Jurečka s Divíškem, stoper Hofmann je naopak připravený nastoupit.

Sobotní duel 5. kola FORTUNA:LIGY bude ve Vršovicích sledovat jenom dvě tisícovky diváků. Více je na stadion nepustí nové nařízení ministra zdravotnictví Prymuly.

„Samozřejmě každý by chtěl hrát před fanoušky, ale za tu už jsme si na to zvykli. Pro oba týmy je to stejné, i když Slavia je doma, kde ji vždycky žene spousta diváků,“ dodává Mucha.

FORTUNA:LIGA, 5. kolo -

SK Slavia Praha (2.) -1. FC Slovácko (6.)

Výkop: sobota v 19.00, Sinobo Stadium

Rozhodčí: Franěk - Vitner, Ratajová (Hanousek) | VAR: Ardeleanu | AVAR: Horák

Ligová bilance: 17-9-10

Poslední zápas: 0:2 (25. Petržela, 89. Zahustel, 1. března 2020)

Pravděpodobné sestavy: Slavia: Kolář – Coufal, Kúdela, Zima, Bořil – Holeš – Olayinka, Stanciu, Ševčík, Provod – Kuchta. Trenér: Trpišovský.

Slovácko: Nemrava - Reinberk, Hoffmann, Kadlec, Šimko – Petržela, Daníček, Havlík, Sadílek, Navrátil – Cicilia. Trenér: Svědík.

Tip deníku: 2:1.