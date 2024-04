Fotbalisté Slovácka budou v posledním kole základní části nejvyšší soutěže hájit šestou příčku v Českých Budějovicích, které bojuji o zachování ligové příslušnosti. Výhra zajistí svěřencům Martina Svědíka jistotu v první šestce bez ohledu na ostatní výsledky.

Fotbalisté Slovácka (bílé dresy) se pokusí v posledním kole vyhrát na půdě Českých Budějovic a zajistit si účast mezi elitní šestkou Fortuna:Ligy. | Foto: Deník/Stanislav Dufka

Po mizerném jaru, ve kterém získalo Slovácko pouhých pět bodů, se v posledních dvou zápasech začalo blýskat na lepší časy. Zlepšený výkon v Hradci Králové a remíze s rozjetou Plzní zvedla také náladu v kabině Slovácka.

Talent Prchlík při premiéře mezi dospělými skončil čtvrtý na deblkajaku

„Bod proti výborné Plzni je pro tým obrovským povzbuzením, kluci jsou teď v daleko lepší pohodě. Máme se od čeho odrazit. Jedeme do Budějovic vyhrát, to nám zaručí účast v první šestce,“ plánuje asistent trenéra Jan Palinek.

Dynamo je v tabulce na předposledním místě – týmu hrozí přímý sestup. Podle Jana Palinka kádrem ani kvalitou na sestupové příčky nepatří.

„Znám jejich kádr docela dobře, byli jsme nimi na jednom hotelu na soustředění v Turecku. Mají šikovné hráče, v záloze Hellebranda, nejlepšího střelce Suchana a v útoku kobru - Zdeňka Ondráška,“ vyjmenoval Palinek opory jihočeského týmu a dodal recept na tři body. „K výhře musíme zopakovat kvalitní výkon z defenzivy z posledního zápasu a ukázat víc v útoku. To nám zajistí možnost ještě zabojovat o pátou příčku a evropské poháry,“ dobře ví zkušený asistent.

Jsme na vzestupu, cítí Petržela

Zlepšený výkon proti Plzni si pochvaloval také bývalý hráč Viktorky a současně největší persona Slovácka Milan Petržela. „Pro nás ta remíza byla vlastně jako výhra. Nakopla nás a dodala mančaftu sebevědomí. Navíc ani naše hra nebyla vůbec špatná,“ myslí si rychlonohý záložník.

Nejlepší jarní výkon, těší Daníčka. Z penalty zajistil Slovácku alespoň bod

České Budějovice jedou na bodové vlně. Z posledních tří zápasů vytěžily solidních pět bodů. Tolik, co Slovácko za celou jarní část sezony. „Sleduji jejich výsledky, jsou na vzestupu. V Budějovicích nás nečeká nic jednoduchého,“ dobře ví Petržela.

Tým z Uherského Hradiště si uvědomuje, že i přes zpackané jaro stále reálně živí naději na první šestku. Hlavní téma v kabině to ale podle Milana Petržely není. „Momentálně to neřešíme. Máme starosti sami se sebou, ale chceme v Budějovicích vyhrát a skončit co nejvýše!“

Svědík šesté místo neřeší, místo bodů počítá ztráty. Kadlec už hrát nebude

I přes nevyrovnané jarní výkony stojí fanoušci za týmem. Nadávky nebo pošklebky směrem k hráčům a realizačnímu týmu na stadionu Slovácka neuslyšíte. Což Milan Petržela kvituje. „Každý z nás to vnímá, že máme fanoušky pořád na své straně. Je to pro nás velká vzpruha – moc jim děkujeme,“ vzkazuje na dálku muž, který odehrál v lize rekordních 508 zápasů.