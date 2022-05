Úspěšná parta se na Městském stadionu Miroslava Valenty v Uherském Hradišti, kde minulou středu po triumfu nad Spartou ovládla domácí pohár, znovu sejde až 8. června, kdy podstoupí kondiční testy. Pak začne klasická letní příprava.

„Máme naplánováno několik přípravných utkání a také herní soustředění ve Slovinsku. Termín však může být ovlivněn termínovou listinou UEFA,“ vysvětluje sportovní ředitel Slovácka Veliče Šumulikoski.

Vedení klubu pracuje na složení kádru, posílení mužstva. Trenér Svědík pro nadcházející sezonu nemůže počítat s útočníkem Jurečkou. Nejlepší střelec má po vypršení smlouvy namířeno do Plzně nebo do zahraničí. Další útočník Cicilia by měl naopak na Moravě zůstat.

Otazník visí nad Lukášem Sadílkem, o jehož je nejen v tuzemsku velký zájem. Poctivého středopolaře chce získat Sparta i Ostrava, ve hře je i odchod do Rakouska. Pokračovat by naopak měl kapitán Kadlec i brankář Nguyen, jehož hostování z Liberce se změní v přestup.

Letní příprava fotbalistů 1. FC SLOVÁCKO

8. června – zahájení letní přípravy kondičními testy

25. června – 1. FC SLOVÁCKO – AS Trenčín (Stadion Širůch - čas bude upřesněn)

28. června – FC ViOn Zlaté Moravce – 1.FC SLOVÁCKO (Rohatec – čas bude upřesněn)

2. července – 1.FC SLOVÁCKO – MFK Tatran Liptovský Mikuláš (Stadion Širůch – čas bude upřesněn)

5. července – soupeř v jednání

9. července – 1.FC SLOVÁCKO – MFK Vyškov (Stadion Širůch – čas bude upřesněn)

14. července – odjezd na herní soustředění do Slovinska (termín může být ovlivněn termínovou listinou UEFA)

30. července – start podzimní části FORTUNA:LIGY