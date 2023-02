Oba týmy vstoupily do druhé poloviny sezony slušně a do zápasu půjdou v dobré náladě i slušné formě. Celek z Uherského Hradiště gólem střídajícího Holzera zdolalo České Budějovice 1:0, Hanáci remizovali se Spartou 1:1, když jediný gól domácích vstřelil ex-slovácký Navrátil.

„Sigma podala dobrý výkon, k výhře měla o něco blíž, i když taky nakonec mohla i prohrát,“ upozorňuje Mucha.

Slovácku se proti Hanákům daří. Poslední tři duely ovládlo, s rivalem neprohrálo už sedmkrát za sebou. I tak ale čeká Svědíkův tým náročné střetnutí.

„Bude to podobné jako s Českými Budějovicemi,“ míní krajní obránce Slovácka Petr Reinberk.

„První kolo se nám podařilo vyhrát, máme za sebou povedený start. Teď je potřeba se nachystat na Olomouc. Bylo by dobré to zase doma zvládnout,“ přidává.

Zkušený krajní bek z duelu Sigmy se Spartou viděl jen fragmenty, celý zápas nesledoval. „I tak vím, že nás čeká nepříjemný soupeř,“ říká.

Hanáci často i během zápasu mění rozestavení, vypomoct si mohou také náhradníky.

Velmi dobrou formu mají především útočníci Chytil s Růskem, což je jejich hlavní zbraň. Trenér Jílek bude moci poprvé využít zimní posilu ze Sparty Jana Fortelného.

„Hlavně nesmíme inkasovat. Naopak chceme vycházet z dobré defenzivy. Vpředu jsme schopní něco vymyslet,“ ví Reinberk.

Forvard Sigmy Antonín Růsek očekává hodně bojovný zápas se spoustou soubojů.

„Zápasy se Slováckem jsou skoro vždy o jedné brance. Naposledy jsme u nich prohráli 0:1,“ připomíná odchovanec Brna.

Olomoučtí fotbalisté mají soupeři co oplácet. „Dlouho jsme na Slovácku nevyhráli, což bychom chtěli změnit. Myslím, že mužstvo už se dobře sehrálo a herně to vypadá slušně. Víme však, že Slovácko je silný soupeř. Mužstvo má dlouho pohromadě, i když nějaké změny tam jsou jako třeba naposledy Tomič (zamířil do Slavie). Kvalitních hráčů ale mají hodně a ne nadarmo hrají několik sezon po sobě nahoře," hodnotí asistent trenéra a bývalý hráč Slovácka Milan Kerbr.

Hanáci se v Uherském Hradišti chtějí prezentovat podobně jako se Spartou. „Nesmíme se tím ale uchlácholit. Musíme začít zase od začátku tvrdou prací, makat a doufat, že zase nějaké body odvezeme. Chceme vyhrát ale taky víme, že Slovácko je velmi kvalitní soupeř,“ vnímá Růsek.

Podle něj je stěžejním hráčem soupeře záložník Havlík, vzadu to drží kapitán Kadlec. „Celkově jsou směrem dozadu velmi dobře organizovaní. Myslím si, že v tomhle směru mají i skvělého trenéra. Bude to těžký zápas. Doufám, že se na to co nejlépe připravíme a získáme nějaké body,“ dodává Růsek.

Atraktivní duel moravských rivalů startuje na Městském stadionu Miroslava Valenty v Uherském Hradišti v sobotu v patnáct hodin.