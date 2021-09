„Nevím sice, jak vypadal samotný zápas Zbuzan s Libercem, ale z vlastní zkušenosti vím, že tyto pohárové zápasy jsou nevyzpytatelné, ošemetné. Určitě to ta nebudeme mít jednoduché. Už i trenér nás nabádal k tomu, abychom nic nepodcenili. Určitě to nebude snadný soupeř,“ ví dobře zkušený fotbalista.

„Pořád je to soupeř s určitou kvalitou a jak jsem zmiňoval, pro ně to je zápas sezony, takže má zvýšenou motivaci, a proto je potřeba k tomu přistupovat se vší zodpovědností a koncentrací,” dodává Svědík.

„Není to ale z důvodu, abychom se přizpůsobovali jejich hře, ale spíš abychom našli jejich slabiny jak v útočné, tak i obranné fázi,“ říká.

„Zbuzany dokázaly vyřadit ligový tým, navíc Liberec se tím zápasem chtěl nastartovat, takže rozhodně to nebyl zápas, který by Slovan nějak vypustil,” přidává.

„Pohárové zápasy jsou vždycky specifické a překvapivé výsledky vidíme i v jiných ligách. Pro týmy z nižších soutěží je tam zvýšená motivace, mnohdy je to pro ty kluby utkání roku,“ připomíná Svědík.

Moravané si do hlavního města jedou pro povinný postup. „Samozřejmě roli favorita se nezříkáme. Chceme dál, proto musíme zvítězit. Sestavu poskládáme podle aktuálního zdravotního stavu, ale s nějakou větší rotací nepočítáme,” říká před pohárovým duelem trenér Slovácka Martin Svědík.

