„Mrzí mě, že jsem zatím týmu nepomohl. Je potřeba to prolomit. Někdy stačí náznak, a pak už to jde, ale je potřeba to prolomit,“ cítí pětadvacetiletý středopolař.

V zakončení se však nesouží jenom běhavý záložník, ale i další borci z ofenzivy. „Celkově se v koncovce trápíme,“ připouští.

„Minulou sezonu nám tam padalo skoro všechno a nyní se na góly strašně nadřeme, ale musíme tomu jít naproti a já věřím, že to prolomíme,“ přidává odhodlaně.

Přitom kouč Svědík svěřence na každém tréninku nabádá k ještě větší aktivitě a častější střelbě. „Snažíme se na tom pracovat, abychom byli kvalitnější v šestnáctce,“ tvrdí.

Fotbalisté Slovácka v každém letošním ligovém duelu vstřelilo po jedné brance. Zatímco v Liberci a doma s Českými Budějovicemi to na výhru stačilo, v Plzni Moravané narazili.

Sadílek a spol. už hodili špatný výkon z Doosan Arény z hlavu, soustředí se na domácí šichtu s nováčkem z Hradce.

„Chceme si před vlastím publikem zlepšit reputaci, protože za mě to byl jeden z nejhorších zápasů, co jsme zahráli a potřebujeme to odčinit. Hrajeme doma, takže by bylo fajn, kdybychom to zvládli a naladili se opět na vítěznou vlnu,“ přeje si Sadílek.

I když Východočeši nedosahují kvalit Viktorie, nebudou to mít Moravané jednoduché. Parta kouče Koubka po návratu ještě neprohrála, když ve třech duelech pokaždé remizovala.

„Viděl jsem nějaké pasáže z jejich zápasů a musím říct, že je to kvalitní tým, který hraje slušný fotbal. Nečeká nás nic jednoduchého, ale tak to v lize prostě je a my chceme vyhrát. Nic jiného nebereme,“ prohlásil.

Zatímco v minulosti Slovácko stejně jako soupeř většinou jenom bojovalo o záchranu, tak po loňské mimořádné sezoně si u soupeřů vydobylo respekt, patří do horní poloviny tabulky.

„Pro nás je dobře, že nás v lize začínají brát vážně, ale je potřeba udržet nějakou výkonnost. Za to postavení vděčíme úspěšné loňské sezóně, ale nechceme, aby to skončilo u jedné sezony. Naopak, chceme tu naši pozici potvrzovat,“ uvedl Sadílek.

Celku z Uherského Hradiště bude v neděli scházet vykartovaný stoper Hofmann, po disciplinárním trestu se naopak vrací útočník Cicilia.

Mimo hru zůstává křídelník Navrátil, Šašinka se rozehrává s béčkem, půjde jenom na lavičku.

Votroci dorazí na Moravu bez Rezka a Kubaly, kteří v klubu hostují právě ze Slovácka, ale s cílem porvat se o další body. „Čeká nás náročné běhavé utkání, bude to boj,“ tuší kapitána Hradce Adam Vlkanova.

„Viděl jsem jejich poslední zápasy, jsou ochotní běhat. Jsou kvalitní tým, v poslední době to ukazují. Beru to jako první ze série testů proti týmům, které hrají nahoře. Každý z nás na to čeká, s takovými soupeři chceme hrát. Věřím, že z těchhle nadcházejících zápasů nějaké body získáme,“ dodal Vlkanova.

FORTUNA:LIGA, 4. kolo -

1. FC Slovácko (5.) - FC Hradec Králové (9.)

Výkop: neděle v 16.00, Městský stadion Miroslava Valenty v Uherském Hradišti Karviná

Rozhodčí: Batík - Hájek, Ratajová (Vojkovský) | VAR: Pechanec | AVAR: Kříž

Ligová bilance: 5-3-6, 16:16

Poslední zápas: 1:2 (48. Navrátil – 3. z penalty a 50. Pázler, 13. května 2017)

Pravděpodobné sestavy: Slovácko: Nguyen – Reinberk, Daníček, Kadlec, Kalabiška – Mareček, Havlík – Petržela, Sadílek, Kohút – Jurečka. Trenér: Svědík.

Hradec Králové: Fendrich – Mejdr, Donát, Klíma, Urma – Kodeš, Rada – Prekop, Dvořák, Vlkanova – Vašulín. Trenér: Koubek.

Tip Deníku: 2:0