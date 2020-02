Očekávání po výtečném podzimu jsou velká. Slovácko má za sebou nejlepší podzim v klubové historii a pokud bude válet i na jaře, evropské poháry nejsou jenom divokým snem. Daníček a spol. větří šanci na životní sezonu, za vysněným cílem půjdou hladově hned od prvního duelu.

Jenom trenér Martin Svědík zůstává v klidu. Souboj s bývalým klubem nebere nijak zvláštně.

„Je to pro mě jako každý jiný zápas. Samozřejmě vím, jak moc je první jarní domácí utkání důležité. Chceme duel zvládnout co nejlépe,“ říká kouč Slovácka, který svůj tým na start jara důkladně chystá.

„Baník samozřejmě sledujeme. Víme, že se v Ostravě vyměnil trenér. Pan Kozel vyznává diametrálně odlišný způsob hry než jeho předchůdce Páník. Určitě se máme na co koukat a připravovat se,“ uvedl Svědík.

Bývalý kouč Dukly Praha či reprezentační devatenáctky má Ostravě vtisknout fotbalovější tvář.

„Přišel nový trenér a bude třeba mít trpělivost a dát tomu čas, aby se projevila jeho práce a vliv na tým,“ řekl na čtvrteční tiskové konferenci sportovní ředitel Baníku Marek Jankulovski.

Vedení ambiciózního týmu v zimě přivedlo nejlepšího libereckého střelce Romana Potočného, autora devíti podzimních gólů, a z Opavy stopera Jaroslava Svozila.

„S doplněním kádru můžeme být spokojeni,“ řekl Kozel.

Tomu bude minimálně v úvodu jara chybět kapitán Milan Baroš. „Teď v pátek má závěrečnou kontrolu u profesora Koláře a pokud bude v pořádku, od příštího týdne by se měl zapojit k tréninku tady v Ostravě. I když neříkám, že hned na sto procent s týmem," informoval Kozel.

Baník bude v prvním jarním utkání na Slovácku postrádat čtyři potrestané hráče Jánoše, Fleišmana, Stronatiho a Jiráska, mimo hru je i zraněný Baroš.

"Komplikace to určitě je, hlavně co se týká té defenzivní stránky. Ale je to jeden zápas a věřím, že se s tím dokážeme vypořádat," dodal Kozel.

Slovácko je až na zraněného Kalabišku kompletní. Připravení nastoupit jsou také bývalí reprezentanti Zahustel s Klimentem, kteří mužstvo v zimě posílili.

„Čeká nás určitě silný soupeř. Baník je na vzestupu, chce jít nahoru. Musíme hrát svoji hru a věřit, že to dobře dopadne,“ prohlásil bývalý hráč Jihlavy, Kodaně či německého Stuttgartu.

Na třaskavý duel se těší i domácí stoper Stanislav Hofmann.

„Příprava byla dlouhá. Dost jsme potrénovali, takže si myslím, že jsme připravení. Snad to v sobotu ukážeme,“ přeje si zkušený obránce, který proti Ostravě už několikrát skóroval, ale naposledy ve Vítkovicích si dal vlastní gól.

„Snad se tentokrát trefím do její sítě,“ usmívá se Hofmann.

S motivací stejně jako další hráči Slovácka problém nemá.

„Ostrava je za námi. Uděláme všechno proto, abychom ji porazili a odskočili,“ říká.

Zabránit se tomu pokusí Ondřej Šašinka. Mladý forvard strávil podzimní část na hostování v Uherském Hradišti, v sobotu se tak postaví bývalým spoluhráčům a kamarádům.

„Moc se na zápas těším. S kluky se hecujeme. Angažmá ve Slovácku mi hodně dalo. Cítím se jako úplně jiný hráč,“ přiznává.