Ve středu jim helfl rival ze Zlína, když doma přehrál Bohemians 1905, teď si musí pomoct sami. Fotbalisté Slovácka, kteří bojují o čtvrté místo a další účast v evropských pohárech, zakončí základní část v neděli doma proti Brnu.

Fotbalisté Slovácka (v bílých dresech) se v neděli utkají se Zbrojovkou Brno. | Foto: Jan Zahnaš

Tým z Uherského Hradiště se chce v souboji moravských rivalů rehabilitovat za minulý zpackaný duel v Pardubicích, naladit se na závěr sezony, klíčovou nadstavbu.

„Z chyb se musíme poučit a vyhrát,“ říká krajní obránce či záložník Slovácka Daniel Holzer.

Účastník základní skupiny Konferenční ligy na konci sezony stejně jako hlavní konkurenti v boji o čtvrté místo klopýtá. Ve finiši to nejde klokanům ani Olomouci, trenér Martin Svědík ale soupeře neřeší, soustředí se na vlastní tým, k výkonům i přístupu hráčů má na jaře velké výhrady.

„Musíme se vrátit ke kořenům, začít od jednoduchých věcí a přestat si myslet, že se to nějak vyřeší,“ říká náročný kouč. „Ve hře máme pasáže, kdy slevíme z některých věcí, což jsme dřív nedělali. V minulé sezoně to neexistovalo. Nevím, jestli jsou hráči tak namlsaní, ale pro mě je to prostě nepochopitelné. Kór když máme v týmu tolik zkušených hráčů. Hráči bohužel nyní nejsou ochotní pracovat a nechovají se ani jako tým,“ štve Svědíka.

Proti Brnu chce vidět úplně jiný mančaft. Koncentrovaný, zodpovědný, sebevědomý.

Kadlec a spol. jsou proti oslabené Zbrojovce favoritem.

„Museli jsme si důkladně rozebrat zejména druhou půli v Pardubicích, v níž jsme upustili od naší poctivé hry, napadaní a bránění. Bylo to jako den a noc oproti úvodu duelu. Pořád hrajeme o čtvrté místo, je to pro nás velká motivace jít z něho do nadstavby. Brno ale hraje o všechno. Kromě Řezníčka, který je vynikající ve hře zády k bráně, mají mladé a rychlé hráče. Nebude to pro nás snadný zápas," tuší asistent trenéra Slovácka Jan Palinek.

Nedokážu si vysvětlit, co se s námi stalo, smutní Reinberk. Dal gól i vlastní

Zatímco celek z Uherského Hradiště se i přes některé rozpačité výkony po většinu sezony drží v elitní skupině a bude hrát zase o poháry, Brno v předposledním 29. kole doma s Českými Budějovicemi ztratilo v nastaveném čase výhru a jen remizovalo 1:1. Nerozhodný výsledek odsoudil Jihomoravany, kteří jsou nejhorším domácím týmem, do skupiny o záchranu.

„V zápase s Budějovicemi do toho tým dal všechno, ale získali jsme pouze bod a zůstalo v nás jen zklamání. Nicméně bojovnost a nasazení bylo příkladné a takto musíme bojovat až do konce soutěže. Teď nás čeká Slovácko, které hraje o poháry, má svoji velkou kvalitu, ale my chceme něco uhrát," říká nový trenér Zbrojovky Martin Hašek, jenž na Srbské nahradil odvolaného kouče Richarda Dostálka.

Brňané jedou do Uherského Hradiště ve složité situaci. Hosty trápí hlavně rozsáhlá marodka. „Těch absencí je až moc a dává to prostor trenérovi, aby vařil sekyrkovou polévku,“ hlesl Hašek.

Vrátí se mu alespoň Hlavica, u nemocného Štěrby si není jistý. „V lepším stavu by měli být Divíšek s Matejovem. Oba jsou po nemoci, budou mít za sebou víc tréninků,“ říká Hašek.

K dispozici bude mít také Filipa Součka. Člen reprezentační jednadvacítky v týdnu proti Českým Budějovicím odehrál na nezvyklé pozici stopera celý zápas.

„Na Slovácko jedeme získat body, potřebujeme skončit do třináctého místa, abychom hráli tři zápasy doma. To je pro nás priorita,“ burcuje opavský odchovanec.