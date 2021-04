Ještě si nestačili ani pořádně odfrknout, po náročné šichtě v Opavě načerpat zpět ztracenou energii, dobít baterky a už jdou na další těžkou venkovní šichtu. Fotbalisty Slovácka v úterý čeká dohrávané utkání v Olomouci. Souboj moravských rivalů začíná na Andrově stadionu v 16:30.

Šimon Falta z Olomouce a za ním Vlastimil Daníček ze Slovácka. | Foto: ČTK

Celek z Uherského Hradiště se v dubnu nezastaví. V sobotu naskočili do ligového kolotoče, ze kterého nepůjde vystoupit. „Bude to hrozně náročné, ale věřím, že to zvládneme,“ uvedl trenér Slovácka Martin Svědík.