Fotbalisté Slovácka se v dalším přípravném zápase utkali s devátém týmem slovenské ligy MFK Skalica. Trenér Roman West nechal nejzkušenější hráče odpočívat. Scházeli Hofmann, Heča, Doski, Reinberk, Blahút, Havlík a Kohůt.

Trenér Roman West vysvětloval proč. „V týdnu jsme rozdělili kádr na dvě sestavy, abychom viděli více hráčů v herním zatížení. Sestava, která tu nebyla, tak dopoledne trénovala a bude hrát v sobotu. Záměr byl, abychom viděli v akci drtivou většinu hráčů devadesát minut.“

První půlku byla aktivnější Skalica, ale do vedení šlo Slovácko. Branku vstřelil Matyáš Kozák. Podle zápisu domácí Skalica vyrovnala tři minuty po změně stran. Utěšenou přízemní střelou srovnal Fábry.

„Zápas jsme nezačali vůbec dobře. Soupeř byl aktivnější, měl dvě nebo tři šance. Pozdě jsem na ně reagovali. Zbytečně jsme soupeře pouštěli do brankových příležitostí, ač ta naše sestava byla více dopředu. Později už se hra vyrovnala,“ hodnotil první dějství kouč Slovácka.

Po hodině hry se na hranici vápna dostal do zakončení Milan Petržela, který mířil do levé dolní části branky soupeře. Střela to sice nebyla prudká, ale přesná. Slovácko šlo do vedení 1:2.

Nejkrásnější moment zápasu přišel v 72. minutě. Martin Mašík vypálil z hranice šestnáctky a svou střelou k levé tyči nedal brankáři Fryštákovi žádnou šanci – 2:2.

Celek z Uherského Hradiště ani ve čtvrtém přípravném zápase nevyhrál.

„Soupeř vstřelil dva góly, nastřelil dvě tyče, ještě nám pomohl Fryšty (gólman Fryšták). Měli jsme vzadu udělat daleko více. Dopředu jsme sice dali dva góly, ale bylo to málo. Je nutno říct, že někteří hráči šli do zápasu po zranění nebo po nemoci,“ okomentoval zápas kouč Slovácka.

Svěřenci trenéra Romana Westa odehrají generálku na ligu v sobotu 12.7. na hlavním stadionu v Uherském Hradišti. Soupeřem jim bude Viktoria Žižkov. Utkání má výkop v 17 hodin.

Přípravný fotbal, Rohatec

MFK SKALICA – 1. FC SLOVÁCKO 2:2 (0:1)

Branky: 48. Fábry, 72. Mašík – 32. Kozák, 58. Petržela.

1.FC Slovácko: Fryšták – Křišťan, Břečka (46. Holásek), Kudela, Petržela (59. Sueng-Bin), Novotný, Kozák, Cicilia (59. Cicilia), Juroška, Souček, Kvasina (79. Okoromi). Trenér: Roman West.