Slovácko bere pohár vážně. S Bohemians 1905 chce odplatu i postup do semifinále

Loni rozhodl semifinálovou bitvu s Hradcem Králové, ve středu by Slovácku rád pomohl k dalšímu postupu. Útočník Ondřej Šašinka by mohl být žolíkem pro středeční domácí pohárový duel s Bohemians 1905. „Chtělo by to na gólově navázat,“ cítí.

Fotbalisté Slovácka (bílé dresy) se ve čtvrtfinále poháru doma utkají s pražskými Bohemians 1905. | Foto: Deník/Stanislav Dufka