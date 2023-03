ROZHOVOR/ Už od podzimu nehraje. Kvůli problémům s kyčlí a zády vynechala celou zimní přípravu, nestihla ani začátek jara.

Slovenská fotbalistka Laura Bielikova působí ve Slovácku. Momentálně je zraněná. | Foto: se svolením Laury Bělikove

Jelikož je fotbalistka Slovácka Laura Bielikova stále na marodce, může si v neděli odpoledne vybrat, zda půjde do Kunovic podpořit spoluhráčky ve šlágru se Spartou, nebo zavítá do sousedního Uherského Hradiště, kde se bude hrát o krále kraje.

„Je jasné, že u mě vítězí holky, kterým půjdu fandit. Naštěstí ale nebudeme od městského stadionu tak daleko, takže si myslím, že uslyšíme fanoušky při každém gólu,“ říká s úsměvem třiadvacetiletá slovenská záložnice.

Nesnažily jste si s děvčaty zápas se Spartou přehodit na jiný termín?

Vůbec jsme to s holkami neřešily. Samozřejmě nás mrzí, že nebudeme moc být na derby, ale připravujeme se a soustředíme hlavně na svůj zápas. Jiné věci neřešíme.

Jinak byste ale na souboji se Zlínem nechyběla, že?

Určitě ne. Vždycky, když mám možnost a volno, tak na domácí zápasy, s holkami chodím. Většinou jdeme s Karolínou Bayerovou a Eliškou Janíkovou, ale občas vyrazíme společně jako tým. Máme permanentky na tribunu B, takže většinou sedíme na svých místech. Když kluci hrají venku, dívám se přes internet. Zápasy mužů prožívám stejně jako utkání jiných týmů, kterým fandím. Přeji jim, aby vyhrávali a měli co nejlepší výsledky.

Fotbalistka Slovácka Laura Bielikova při pohárovém zápase ve Zlíně. Zdroj: Deník/Jan Zahnaš

Jaká jste fanynka? Dokážete z tribuny i zakřičet, nebo jste v klidu a spíš se děním na trávníku bavíte?

Jsem spíše klidná fanynka (úsměv). Maximálně něco řeknu kamarádce, co sedí vedle mě, ale potichu, aby mě nikdo neslyšel (smích). Spíše se fotbalem bavím a užívám si ho.

Co říkáte na jarní výkony a výsledky mužů? Myslíte si, že kluci čtvrté místo udrží?

Jarní výkony se mi velmi líbí a stejně jako fanoušci jsem i s výsledky ve druhé polovině sezony spokojená. Věřím, že kluci minimálně čtvrté místo uhrají. Samozřejmě mají i na vyšší příčky, ale bude to náročné dostat se třeba před Plzeň. Uvidíme, jak to nakonec dopadne. Snad se s tím kluci poperou a uhrají to do čtvrtého místa.

Daníček: Derby není o postavení v tabulce, i tak ho chceme urvat na naši stranu

Jak dopadne nedělní derby? Může Zlín Slovácko potrápit?

Jak to dopadne, zatím nikdo z nás neví, ale já věřím našemu mužstvu. Můj tip je 3:1 pro Slovácko. (úsměv) Jednoduché to ale nebude. Každý tým v lize dokáže potrápit a proti nikomu to není jednoduché. Žádnou jistotu, že porazíte předposlední tým, nemáte, ale když do toho kluci dají všechno a budou hrát naplno, tak věřím, že se vyhraje a body zůstanou doma na Slovácku.

Víte, že jde pro fanoušky o největší zápas?

Ano. Za tu dobu, co působím na Slovácku, jsem si všimla, že souboje se Zlínem jsou pro fanoušky atraktivní. Jsou to ty největší zápasy v sezoně. Já osobně to ale nijak nevnímám a beru to jako každý jiný zápas, i když je důležitý.

Máte v týmu mužů nějakého oblíbence?

Žádného takového nemám, ale po fotbalové stránce se mi velmi líbí Milan Petržela. Z obranných řad musím vyzdvihnout výkony Standy Hofmanna. Samozřejmě fandím celému týmu. Jsem ráda, když se daří všem hráčům.

Na podzim slavil se Slováckem, teď jde proti němu. Kozák: Ve Zlíně se cítím lépe

A co trenér Svědík? Dokážete si představit, že by vás vedl?

Myslím, že je to skvělý trenér, což jde vidět hlavně na výsledcích, které ve Slovácku má. Ale nevím, jaký je při trénincích nebo mimo hřiště, takže nedokážu posoudit, jak by se mi pod ním hrálo, ale určitě by to pro všechny z nás byla velká zkušenost. Jistě by nám stejně jako každý trenér hodně dal. Myslím, že pod žádným úspěšným koučem to není jednoduché. (úsměv)

První se ale musíte vykurýrovat. Trenér Vlachovský už vás vyhlíží …

Bohužel jsem ani nezačala přípravu. Od té doby, co skončila podzimní část, tak marodím. Mám problémy s kyčlí a zády. Je to nějak propojené, ale nikdo přesně neví, co by to mohlo být, takže chodím po doktorech a léčím se. Nyní se mnou bude pracovat jeden fyzioterapeut z Olomouce, snad mi pomůže a můj zdravotní stav se zlepší.