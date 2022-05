První polovina sezony se mi podařila. Nastupoval jsem v základní sestavě a dal i pár gólů. Pak jsem ze sestavy vypadl a už se do ní zpátky nedostal.

Co se vám v Turecku nejvíc líbilo?

Zázemí v Kasimpase je na hodně dobré úrovní, s tím jsem byl moc spokojený. Jen mě mrzí, že na zápasy chodilo kvůli covidu míň fanoušků. Museli se na stadionu neustále prokazovat doklady o očkování a to je nejspíš odradilo. Plno bylo jen na utkáních s nejlepšími mančafty.

Michal Trávník

narozen: 17. května 1994, Mutěnice

pozice: záložník

klub: Kasimpasa (Turecko)

předchozí kluby: FK Mutěnice, FK Šardice, FC Slovácko, FK Jablonec, AC Sparta Praha

bilance soutěžních zápasů:

288 zápasů/26 gólů

reprezentační bilance: 5 zápasů

Turecká liga je plná fotbalových hvězd. Na které setkání jste se nejvíc těšil?

Nemůžu říct, že bych se těšil na konkrétního protihráče, ale nejzajímavější byl Mario Balotelli. Proti Demirsporu, kde nyní nastupuje, jsme vyhráli v polovině dubna 4:0. Musím přiznat, že bylo skvělé ho sledovat.

Vaše roční hostování na konci června vyprší. Zůstanete dál v Turecku, nebo se vracíte do Sparty?

Žádné podrobnější informace v tuto chvíli nemám, ale měl bych se vrátit do Sparty.

Sparta prohrála finále Mol Cupu se Slováckem, kde jste také působil. Sledoval jste duel vašich bývalých spoluhráčů?

Finále jsem sledoval, ale víc bych to nerozebíral. Jen musím uznat, že Slovácko si vítězství zasloužilo.

Stíháte na dálku sledovat i současné fotbalové dění na Hodonínsku?

V Turecku jsem měl spoustu času, takže jsem byl v obraze. Pravidelně jsem sledoval, jak se dařilo Mutěnicím, nebo mému bráchovi, který teď hraje za Šardice. Pokud bude příležitost, půjdu se o víkendu na fotbal podívat, ale konkrétní zápas vybraný nemám.

Co byste poradil mladým fotbalistům, kteří touží po kariéře profesionálního hráče?

To je složitá otázka. (Zamyslí se) Jednoduše řečeno je důležité vydržet a odolat negativním vlivům okolí. Zároveň to musí člověka neustále bavit. Pak už stačí trocha štěstí a vyjde to.