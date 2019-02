I když lídr FORTUNA:LIGY rychle zapomněl na porážku v Plzni a senzačně postoupil do osmifinále Evropské ligy, celek z Uherského Hradiště pod trenérem Svědíkem zvítězil v pěti z šesti utkání se skóre 9:2 a výbornou formu chce potvrdit také na hřišti vedoucího týmu tabulky a největšího aspiranta na zisk mistrovského titulu.

„Do Prahy jedeme s cílem uspět. Nechceme hrát dobře a prohrát. Pokusíme se silného soupeře zaskočit, i když to bude velmi složité. Slavia bude po porážce v Plzni koncentrovaná. Za rok urazila velký kus cesty,“ prohlásil kouč Slovácka Martin Svědík.

Do hostující sestavy se po disciplinárním trestu vrací křídelník Navrátil, Slávisté mají na výběr z více hráčů. I když se Moravané slavného protivníka nebojí, připravují se spíše na důsledné bránění. „Role budou jiné, než byly s Karvinou.

Ale já si myslím, že se nemusíme schovávat před nikým. Sám vím, jak to je, když hrajete za velkoklub a přijede nějaký outsider. Nikdy to není jednoduché. Tlak je nyní na straně Slavie. Získali jsme šest bodů, do Prahy můžeme jet uvolněně. Uvidíme, co zápas přinese,“ uvedl obránce Slovácka Michal Kadlec.

Borci z Uherského Hradiště prožívají povedený vstup do jarních odvet. Daníček a spol. Nejprve vyrabovali sousední Zlín, pak uspěli i doma s Karvinou. Teď se pokusí dobýt Eden.

„Nemáme sice tak kvalitní mužstvo jako Plzeň, ale každý tým je k poražení,“ tvrdí Kadlec. Bývalý reprezentační bek se pokusí Slavii roli favorita co nejvíce znepříjemnit.

„Tlak je na straně soupeře. Musí zvítězit. Je to lídr tabulky, hraje o titul,“ připomíná Kadlec.

„Soupeře respektujeme, ale strach nemáme. Uvidíme, jakou máme fazonu. Slavie nás pověří po všech stránkách,“ ví zkušený fotbalista.

V Ostravě i doma se Spartou dokázalo Slovácko zvítězit, sešívaní jsou momentálně ještě výš. V nohách ale budou mít čtvrteční pohárovou odvetu s belgickým Genkem.

„Znám to taky. Není jednoduché se po pohárovém zápase zase dostat do ligového utkání. Navíc Slavia má v nohách o zápas víc, před sebou další těžké střetnutí, což vždycky hraje nějakou roli. Může přijít únava, zranění, rotace hráčů. Slavia má samozřejmě široký kádr, ale není jednoduché se přeorientovat z evropských pohárů na ligu, čehož můžeme využít,“ pronesl Kadlec.

Zaváhání si však Pražané nemohou dovolit. Po klopýtnutí v Plzni vedou ligu už jenom o tři body. Další ztráta by Slavii hodně bolela.

„Bude to strašně nepříjemné utkání. Slovácko je velmi silné v defenzivě, hodně běhá, má rychlé protiútoky. Jsme rádi, že hrajeme alespoň doma. Máme tři dny na to se dát do kupy, kdežto oni se na nás určitě chystají déle,“ pronesl kouč Slavie Jindřich Trpišovský, který bude postrádat vykartované hříšníky Hušbauera s Olayinkou.

Jeho tým chce do ligy přenést euforii z vysokého vítězství v Genku i postupu do osmifinále letošního ročníku Evropské ligy, ve kterém narazí na jejího pětinásobného vítěze, španělskou Sevillu.

Dohrávka 22. kola FORTUNA:LIGY začíná dnes v Sinobo Stadium v osmnáct hodin.



FORTUNA:LIGA, 22. kolo

SK Slavia Praha (1.) – 1. FC Slovácko (9.)

Výkop: dnes v 18.00, Sinobo Stadium

Rozhodčí: Ardeleanu - Kožár, Novák (Berka)

Ligová bilance: 15-9-9, poslední zápas: 3:1 (82. Daníček z penalty – 26. Kúdela, 30. Coufal, 56. Tecl), 16. září 2018

Pravděpodobné sestavy:

Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Ngadeu, Bořil - Souček - Zmrhal, Král, Traoré, Stoch - Škoda.

Slovácko: Trmal - Juroška, Hofmann, Kadlec, Divíšek - Havlík, Daníček - Diviš, Janošek, Navrátil - Zajíc.

Tip Deníku: 2:1.