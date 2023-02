Výhrou proti Plzni jste si upevnili čtvrté místo v tabulce. Jste spokojení?

Ano, konečně jsme tam kde, jsme chtěli být. Tři body byly důležité, čeká nás zápas na Slavii. Když se dívám na tabulku, tak doma ještě neztratili ani bod, bylo by načase tu jejich sérii ukončit.

Tušíte, co vás čeká na Slavii?

Jsou to těžké zápasy. Řekl bych, že na Slavii a na Spartě jsou nejtěžší zápasy v lize. Slavie doma nastřílela přes čtyřicet branek. Mají doma skvělé skóre.

Vy naopak pasivní 24:27. Jak si to vysvětlujete?

Na podzim jsme se soustředili na evropské poháry a v lize jsme dostávali docela dost branek. Aktuálně sice vyhráváme, ale dáváme málo gólů, tak se skoré vyrovnává jen pomaličku. Naštěstí na jaře branky nedostáváme. Být na čtvrtém místě s pasivním skoré je docela zvláštní.

Čtyři zápasy na jaře a čtyři nuly. Co se od podzimu změnilo?

Těžko říct, je to i trochu o štěstí. Soupeři měli nějaké šance. Filip má dobrou formu, když mu tam něco proletí, tak to chytí. Bez pohárové Evropy jsme na ligu víc soustředění. Svoji roli v tom hrála také únava.

V uplynulém kole jste zaskočili plzeňskou Viktorku (2:0). Hostující trenér Bílek i přes prohru svoje hráče chválil. Jak jste to viděl vy?

Někde jsem to četl. Chránil svoje hráče, ale osobně si myslím, že jsme byli lepším týmem a vyhráli zaslouženě. Byl to pro nás strašně těžký zápas, ale s první trojkou jsou všechny těžké.

Mistrovskou Plzeň jste téměř do ničeho nepustili. Bylo to díky taktické připravenosti od trenéra Svědíka?Takticky se nás snaží připravit vždycky dobře. Jen to pokaždé nevyjde, v zápase jsou ty situace jiné. Plzeň tam měla pár závarů, ale to bych neřekl, že to byla naše taktická chyba. To je síla Plzně. Mají vysoké a důrazné útočníky, ale myslím, že celkově jsme zápas zvládli dobře.

Hned po Slavii vás čeká čtvrtfinále poháru. Hrajete na domácím hřišti proti Bohemians. Jste s losem spokojený?

Bohemka by se doma dala zvládnout. Už jsme se v poháru dostali docela daleko. Uvidíme, co bude dál, chtěli bychom jít až do finále.

Nedávno jste prodloužil smlouvu do 30. června 2024. Byla ve hře i jiná varianta?

Ne. Už to tak mám druhým rokem, že pár měsíců před koncem smlouvy ji o rok prodloužím. V mém věku se to dá předpokládat. Pokud budu zdravý a budu ligu ještě zvládat, tak bych smlouvu za rok zase prodloužil.

Jak se vám zamlouvá angažmá v Uherském Hradišti?

Je to moje nejdelší angažmá, jsem tady od roku 2018. Zatím jsem byl nejdéle v Senici odkud pochází manželka. Tam jsem hrál čtyři a půl roku. Chceme tady zůstat, starší syn už hraje za žáky Slovácka, mladšímu je rok. Už jsme se Hradišti zabydleli.