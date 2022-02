Jiné vyložené šance favorit neměl, Slovácko vystřelilo na hostujícího brankáře Mandouse až v nastaveném čase, směrem dopředu toho předvedlo fakt málo.

Zatímco obhájce titulu se po dvou soutěžních porážkách zvedl a ve třetím duelu jarní části sezony poprvé vyhrál, Slovácko doma v lize podruhé z posledních dvanácti utkání prohrálo a v tabulce je páté.

„Stalo se to, co jsme nechtěli. Pustili jsme Slavii před poločasem do vedení, což byla z taktického i psychologického hlediska velká chyba. Bohužel jsme selhali v mnoha drobnostech. Chybělo nám sebevědomí a větší fotbalovost, vyhodili jsme spoustu balonů. Mrzí mě, že jsme Slavii nepotrápili víc. Snad se do všeho dostaneme a vrátíme se k tomu, co jsme hráli na podzim,“ přeje si nejen kouč Slovácka Martin Svědík.

Jeho tým po přestávce přidal na ofenzivě, kterou řídil neúnavný Petržela, jenž obrana Slavie pracovala téměř bezchybně a nepouštěla domácí k velkým šancím. Jedinou možnost na vyrovnání měl v páté minutě nastavení Havlík, jehož ránu vytáhl na roh brankář Mandous. Obhájce titulu vydřené vítězství uhájil.

„Nebyla to žádná fotbalová hitparáda,“ uznal slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

„Hrálo se na složitém suchém terénu, hráči spoléhali spíš na standardky. My jsme se tomu v první půli líp přizpůsobili, moc míčů za naši obranu nechodilo. Hodně pomohl vedoucí gól, do druhé půle to pro nás bylo jednodušší. Podařilo se nám držet domácí daleko od branky a nepustit je do zakončení. To byl základ vítězství, dohráli jsme to do konce, kromě pracovitosti a týmového pojetí to byl klíč ke třem bodům. Slovácko je top tým z nejužší špičky, zápasy tady nejsou jednoduché pro nikoho," dodal známý odborník.

Triumf si vychutnal i jeho asistent Zdeněk Houštecký, který se při zápase na hlavní tribuně staral o rozruch, když hráče neustále hlasitě burcoval, povzbuzoval, rovněž ale emotivně komentoval dění na ploše, vyjadřoval se k výrokům sudích.

Do hlavního města se ale vracel spokojený.