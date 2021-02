Svědíkův tým se v nedělním šlágru 21. kola FORTUNA:LIGY pokusí rozbít pevnou sešívanou defenzivu a Pražanům ukončit letošní neporazitelnost. Formu mají skvělou, tak teď to jenom musí předvést na hřišti!

„Do každého zápasu jdeme s tím, že chceme uspět, vyhrát. Ani teď se nic nemění, i když proti nám stojí Slavia, nejlepší tým ligy,“ říká trenér Slovácka Martin Svědík.

Tohle bude zápas jara. Šlágr, který hýbe celým Slováckem. Nebýt pandemie koronaviru, byl by Městský stadion Miroslava Valenty napěchovaný až pod střechu. Takto budou příznivci fandit u televizorů a monitorů. Nedělní třaskavou bitvu si nikdo nechce nechat ujít.

V Uherském Hradišti se potkají dva týmy s výtečnou formu, podobného ražení, vedené úspěšnými kouči.

Trenér Slovácka Svědík i jeho slavnější kolega Trpišovský vyznávají stejné hodnoty, praktikují podobný fotbal. Známí odborníci umí přečíst hru soupeře, najít jeho slabiny. Sešívaní to na Moravě budou mít stejně těžké jako ve čtvrtek v hrabství Leicestershire. Domácí borci nenechají favorita vydechnout, od začátku do konce po něm půjdou.

Moravané nemají co ztratit. Letos těží nad plán. Sérii bez prohry protáhli už na devět utkání, po středečním triumfu v Jablonci si upevnilo třetí pozici, dál útočí na poháry. „Je to super, všichni si to užíváme. Uděláme všechno proto, abychom tam zůstali a pohárové příčky udrželi,“ přeje si krajní obránce Slovácka Petr Reinberk.

I když na podzim v Edenu prohráli 0:3, domácí odvetu chtějí zvládnout mnohem lépe. Před rokem pokořili Slavii 2:0, věří si i teď.

„Čeká nás nejlepší klub u nás, takže pozor si musíme dát na vše,“ ví dobře obránce Petr Reinberk. „Slavia nedostává góly, směrem dopředu je strašně nebezpečná. Pokud chceme uspět, musíme podat stoprocentní a koncentrovaný výkon. Uvidíme, na co to bude stačit,“ přidal zkušený krajní bek.

Potvrdit ale předcházející výsledky nebude v žádném případě jednoduché, v cestě stojí nejlepší český tým. Vítěz posledních dvou ligových ročníků, který si po dvou letech znovu zahraje osmifinále Evropské ligy.

Český šampion v odvetě úvodního kola vyřazovací fáze překvapivě zvítězil v Leicesteru 2:0 a po domácí bezbrankové remíze slaví nečekaný postup.

„Je to obrovský úspěch nejen pro Slavii, ale celý český fotbal. Druhou půlku odehráli výborně a zaslouženě postoupili,“ míní Reinberk.

V české lize ale sešívaní klopýtají. Venku dvakrát po sobě neuspěli, po remíze v Příbrami a Teplicích tabulku vedou o osm bodů před druhou Spartou.

Slávisté navzdory nečekané ztrátě dál jako jediní v této ligové sezoně drží neporazitelnost, v nejvyšší soutěži bodovali už ve 32 zápasech po sobě. Naposledy padli právě na Slovácku, k vyrovnání vlastního rekordu jim chybí čtyři utkání.

„Každý zápas je pro nás důležitý, Leicester už pro nás v tuhle chvíli skončil. Hrajeme třetí zápas za týden. Jedeme na Slovácko, kde je to vždy těžké. Soupeř teď hraje výborně. My jsme tam naposledy prohráli zaslouženě 0:2. Uděláme vše pro to, abychom to zvládli," řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský, který den před utkáním oslaví 45. narozeniny.

Vršovický celek navíc může nejméně na čas zvýšit stávající osmibodový náskok na druhou Spartu, která má kvůli koronaviru odloženy dva ligové duely.

FORTUNA:LIGA, 21. kolo -

1. FC Slovácko (3.) - SK Slavia Praha (1.)

Výkop: neděle v 16.00, Městský stadion Miroslava Valenty v Uherském Hradišti

Rozhodčí: Proske - Kotík, Dresler (Dubravský) | VAR: Pechanec | AVAR: Vlček

Ligová bilance: 10-9-18, 33:53

Poslední zápas: 0:3 (2. z penalty a 29. Kúdela, 90. Provod, 26. září 2020)

Pravděpodobné sestavy: Slovácko: Nemrava – Reinberk, Hofmann, Kadlec, Kalabiška – Petržela, Daníček, Havlík, Sadílek, Jurečka – Kliment. Trenér: Svědík.

Slavia Praha: Kolář – Bah, Kúdela, Deli, Bořil – Oscar, Provod – Sima, Stanciu, Olayanka – Kuchta. Trenér: Trpišovský.

Tip Deníku: 2:2