Po třech duelech skolili tradičního rivala, doma znovu slavili. Fotbalisté Slovácka v chladném počasí zvládli důležité utkání dvou tabulkových sousedů, v 16. kole FORTUNA:LIGY před téměř sedmi tisícovkami diváků přehráli Baník Ostrava 2:0 a poskočili za Spartu a Slavií na třetí místo.

Fotbalisté Slovácka (modré dresy) v 16. kole FORTUNA:LIGAY vyzvali Baník Ostrava. | Foto: Deník/Stanislav Dufka

Nedělní duel brankami rozhodli záložník Marek Havlík a útočník Rigino Cicilia. Domácí středopolař otevřel skóre ve 29. minutě po parádní střele do šibenice, pojistku přidal útočník z Curacaa, který se trefil hlavou po centru kapitána Kadlece.

Brankář Heča měl práci hlavně v první půli, ale v zajímavém a rušném utkání neinkasoval.

Celek z Uherského Hradiště v české nejvyšší soutěži bodoval počtvrté za sebou.

Slovácko nastoupilo do zápasu s Baníkem ve speciálních dresech, které si fanoušci budou moct vydražit v dobročinné vánoční aukci a výtěžek stejně jako v minulých letech půjde na podporu Nadačního fondu dětské onkologie KRTEK.

Domácí byli až na stopera Břečku kompletní, takže trenér Svědík vsadil na vítěznou sestavu z Plzně. Hostům v Uherského Hradišti scházeli vykartovaní Ewerton s Lischkou.

Nedělní zápas sehrál sice v chladném počasí, ale v parádní atmosféře.

Jako první zahrozilo Slovácko. V 8. minutě se po rychlé akci a spolupráci Valenty, Cicilii a přihrávajícího Havlíka ocitl Juroška, ve výhodné pozici ale mířil mimo.

Baník odpověděl prudkou ranou Tanka nad a průnikem Šína.

V 18. minutě chyboval při rozehrávce obránce Doski, Tanko pomalou malou domů krajního beka Slovácka vystihl, gólmana Heču ale neobešel.

Ostrava byla dál o něco nebezpečnější. Buchta po hezké kombinaci a přihrávce Šína mířil po zemi vedle.

Do vedení šel po půlhodině hry ale celek z Uherského Hradiště. Sérii chyb v defenzivě Baníku potrestal výstavní technickou ranou do šibenice Havlík. Pro klíčového středopolaře Slovácka to byla již šestá letošní ligová trefa. Lepšího střelce Svědíkův tým momentálně nemá!

Domácí mohli v závěru první půle své vedení navýšit, ale Cicilia v samostatném úniku po Doskiho vysunutí zakončoval nad. Vzápětí se po dalším brejku a Havlíkově přihrávce ocitl ve vyložené pozici Trávník, jeho střelu ale zblokoval obránce Kpozo.

I po změně stran se hrál svižní a ofenzivní fotbal. Ofenzivu Baníku táhl hlavně neúnavný Tanko.

Větší šance ale mělo Slovácko. Petrželu po Trávníkově vysunutí vychytal Letáček, kterému při dorážce Reinberka pomohlo břevno.

Domácí tým navýšil náskok až v 71. minutě. Po centru kapitána Kadlece z levé strany se hlavou prosadil nepokrytý Cicilia a bylo to 2:0.

Hostující kouč Hapal po druhé obdržené brance vyměnil tři hráče, uherskohradišťský celek ale zbytek utkání v klidu dohrál a získal důležité tři body.

Na nedělní úspěch se pokusí navázat za týden v Olomouci.