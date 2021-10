Oběma týmům se v posledních kolech daří, domácí Baník vyhrál čtyři z posledních pěti utkání. Slovácko bodovalo naplno třikrát v řadě. Domácím scházel vykartovaný lídr Almási, hosté nastoupili na kraji obrany s Tomičem místo Reinberka.

A byl to právě rodák ze slovenské Myjavy, který už po pěti minutách nahrával na první branku Slovácka. Tomič si navedl míč na hranici velkého vápna. Vystřelil, gólman Baníku jeho lehkou střelu neudržel a dobíhající Jurečka už měl snadnou práci – 0:1. Pro útočníka Slovácka to byla šestá trefa v sezoně.

Baník inkasovaný gól poznamenal. Poprvé se do nadějné pozice dostal až po dvaceti minutách hry, střelu Klímy, ale gólman Slováka zpacifikoval.

To nejpodstatnější se v prvním poločase událo po půlhodině hry. Po střetu Hofmanna s Potočným se domácí hráč svalil na zem. Hlavní arbitr se šel podívat na video a zákrok překvapivě posoudil jako penaltový. Baník nabídnutou příležitost Tetourem využil a srovnal - 1:1.

Úvod druhé půlky příliš fotbalové radosti nenabídl. K vidění byla hlavně rozkouskovaná hra a fauly na obou stranách. Po hodině hry přišla první zajímavé příležitost pro domácí. Z nadějné standartní situace a Potočného centru vytěžil Baník zásluhovou Kuzmanoviče jen střelu, která olízla brankovou konstrukci.

Obrovskou šanci spálil v 66. minutě domácí Kuzmanovič, který po parádní nahrávce z hranice penalty přestřelil. Slovácko odpovědělo podobnou šancí Sadílka, jeho střelu Laštůvka kryl.

Patnáct minut před koncem šlo Slovácko znovu do vedení. Obrana domácích při centru Havlíka zaspala, Navrátil centroval a Sadílek téměř z brankové čáry hlavičkoval do sítě – 1:2. Pro záložníka Slovácka to byla první trefa v sezoně.

V závěru už si svěřenci Martina Svědíka výhru pohlídali. Pro Baník to byla vůbec první porážka v letošní sezoně na domácím trávníku.

FORTUNA:LIGA, 11. kolo –

FC BANÍK OSTRAVA 1. FC SLOVÁCKO 1:2 (1:1)

Branky: 30. Tetour z penalty – 5. Jurečka, 75. Sadílek

Rozhodčí: Rozhodčí: O. Ginzel - A. Horák, J. Váňa (J. Adámková) | VAR: J. Machálek | AVAR: V. Ondráš

Žluté karty: Fleišman, Potočný – Hofmann

Diváci: 7 713

Ostrava: Laštůvka – Juroška (76. Buchta), Svozil, Lischka, Fleišman – Ndefe, Kuzmanović, Jánoš (64. Kaloč), Tetour (86. J. Pokorný), Potočný (76. de Azevedo) – Jiří Klíma (86. Chvěja). Trenér: Smetana.

Slovácko: Nguyen – Tomič, Kadlec, S. Hofmann, Kalabiška – Petržela (64. Navrátil), Sadílek (90. Divíšek), Kohút (71. Šimko), Havlík, Holzer (71. Cicilia) – Jurečka. Trenér: Svědík.