Hlavní arbitr Miroslav Zelinka nejprve ukázal na středový bod, ale do sluchátek dostal upozornění a po přezkoumání gól neuznal. U důležitého momentu zápasu byl stoper Slovácka Stanislav Hofmann.

Liberecký Baluta vstřelil vyrovnávací branku, ale po přezkoumání na videu ji rozhodčí neuznal. Byl jste u toho. Co tam přesně bylo?

Byl to souboj, byl jsem jasně nad ním. Hrál jsem hlavou a on tam dal ruku. Byl jsem přesvědčený o tom, že jestli se bude zkoumat video, tak gól nemůže platit.

Video bylo hodně v akci. Jaké to je čekat na rozhodnutí?

Spíš je horší, že kdyby bylo v Olomouci, tak jsme branku taky nedostali. Škoda, že není na každém zápase. Tady ruka byla a zaplaťpánbůh, že se to potvrdilo.

Rozhodla o zápasu neuznaná branka Liberce?

Myslím, že rozhodl náš nástup. Vedli jsem dva nula a to bylo klíčové. Branka nebyla uznaná správně.

V osmé minutě jste vedli o dvě branky. To je začátek z říše snů. Co na takový úvod říkáte?

Je to tak. Prakticky jsem se nedotkl míče a už jsme vedli 2:0, takže příjemný start do zápasu. Škoda toho gólu v závěru poločasu. Liberec to trošku zdramatizoval. Druhá půlka byl hodně nervózní. Potřebovali jsme vyhrát, to se podařilo, po přestávce už to bylo ukopaný.

Liberec má rychlé útočníky. Moc vás zlobili?

To jsme věděli, mají rychlonohé kluky. Paradoxně jejich dva nejnebezpečnější brejky byly po naší standartce nebo autu, špatně jsme je zachytili.

Trenér Martin Svědík těžce nesl domácí remízy…

To jsme těžce nesli všichni. Když dostanete branku v poslední minutě, tak to jsou nepříjemné ztráty. Věděli jsme, že před pauzou musíme vyhrát a šli jsme do toho.

Vyhráli jste po pěti zápasech. Co to znamená pro vaše sebevědomí?

Věřili jsme si i tak. V minulých kolech jsme nehráli špatně, zápasy jsme ztratili naší nešikovností. Sebevědomí jsme měli, byl to pro nás před repre pauzou důležitý zápas, který jsem potřebovali vyhrát.