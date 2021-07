Trenér Svědík vsadil při letošní premiéře na osvědčenou sestavu. Jen na lavičce zůstal zraněný Petržela, do Bulharska vůbec neodcestovali marodi Tomič s Šašinkou.

První poločas byl opatrný, s pár šancemi. První střelu na branku v zápase vyslal až ve 23. minutě Salinas. Domácí útočník si narazil míč s Umarbajevem, ve složité pozici ale střílel slabě. Hostující brankář Nguyen příliš práce neměl.

Slovácko zahrozilo až Holzerem po půlhodině hry. Letní posila z Ostravy se po Sadílkově parádní přihrávce ocitla sama za domácí obranou, ale v jasné šanci gólmana Pirgova nepřekonala. Těsně před přestávkou pálil z úhlu Kalabiška.

Lokomotiv byl blízko gólu v úvodu druhé půle. Ruane těžil z práce Ilieva u levé postranní čáry. Nádherným pasem za obranu uvolnil Minčeva, který mířil kousek vedle. Moravané odpověděli hlavičkou Navrátila.

Slovácko ve druhém poločase více drželo míč, kombinovalo. Hosté sázeli na dlouhé Sadílkovy auty, k pořádnému zakončení se ale nedostali. Lokomotiv byl přímočařejší, hrozil po rychlých kontrech. Střelu Ruaneho zboku vyrazil Nguyen na roh.

Závěr zápasu poznamenalo zranění hlavního rozhodčího Abeda, jehož na závěrečnou čtvrthodinu vystřídal čtvrtý arbitr Wattellier. Nic vážného však řešit nemusel.

Klíčová chvíle přišla až v 89. minutě. Iliev si na malém prostoru dvakrát vyměnil míč s Umarbajevem. Střelu mu obrana Slovácka srazila k Vitanovovi, jenž nádhernou pumelicí překonal bezmocného Nguyena.

Celek z Uherského Hradiště mohl v hektickém závěru ještě vyrovnat, ale Sadílek v jasné šanci selhal.

Porážka hosty bolí, před vlastním publikem se pokusí vyhrát a postoupit. Odveta se na Městském stadionu Miroslava Valenty hraje příští čtvrtek. Ještě předtím čeká ale Svědíkův tým první letošní ligový duel v Liberci.

Hlasy trenérů po utkání:

Aleksandar Tunčev (Plovdiv): "Mám úžasné pocity, když jsme dokázali tento zápas vyhrát brankou v samotném závěru. Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě, soupeř nás překvapil pouze nakopávanými míči na jejich středního útočníka, s dalšími herními variantami Slovácka jsme si dokázali poradit. Začali jsme dvojzápas dobře, ale rozhodnuto není. Nyní se zaměříme na víkendový ligový zápas a na odvetu budeme myslet až potom."

Martin Svědík (Slovácko): "Potvrdilo se, že to bude vyrovnaný zápas, hlavně v první půli tam bylo hodně soubojů, byla to spíš bitva, každý tým měl nějakou šanci. Druhou půli jsme začali aktivněji, byli jsme víc na balonu, ale dostávali jsme se málo do koncovky, do ní se zapojilo málo hráčů. Pak se nemůžeme divit, že jsme nedali gól. Říkalo se, že kdo udělá chybu, bude za to pykat. My jsme v závěru před inkasovaným gólem udělali několik hloupostí a tím jsme se připravili o lepší výsledek. Druhým aspektem je neproměňování šancí. Bez toho se v poháru nedá uspět. Soupeř byl v tomto směru efektivnější. Je za námi teprve poločas, šance na postup teď nebudu odhadovat, ale musíme podat aktivnější výkon."

2. předkolo Evropské konferenční ligy, 1. zápas:

PFC Lokomotiv Plovdiv – 1. FC Slovácko 1:0 (0:0)

Branka: 89. Vitanov

Rozhodčí: Abed (74. Wattellier) - Mugnier, Pasqualotti (všichni Francie).

Žluté karty: Bykov, trenér Tunčev (oba Plovdiv).

Plovdiv: Pirgov – Gomis, Crăciun, Bykov – Nikolajev (64. Petrović), Vitanov, Umarbojev (90. Angelov), Ruane – Salinas (86. Jančev), Minčev, Iliev. Trenér: Tunčev.

Slovácko: Nguyen - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Kalabiška – Navrátil (78. Petržela), Daníček, Sadílek, Havlík, Holzer (55. Jurečka) – Cicilia. Trenér: Svědík.