Přišel, nastoupil, ale nezvítězil. V samotném závěru mohl rozhodnout, jeho střelu ovšem gólman Hrubý vytěsnil na roh.

„Té střele scházela větší razance. Cítil jsem, že mě hráč Jablonce dobíhá. Bohužel - dal jsem do balonu malou sílu,“ říká Patrik o své šanci a hodnotí domácí remízu.

„Všichni jsme zklamaní, cítili jsme, že můžeme a také jsme měli vyhrát. Škoda těch promarněných příležitostí,“ litoval Patrik Hellebrand.

Mladý záložník absolvoval celou přípravu v dresu pražské Slavie, jenže za mistrovský klub odehrál v přípravných zápasech pouhý poločas. Jak moc mu scházela zápasová praxe?

„Je to pravda. V přípravě jsem odehrál jenom poločas, ale jsem připraven, že do dalších zápasů naskočím, co nejdřív. Teď přijde reprezentační pauza, věřím, že mi pomůže. Znám to tady, žádnou aklimatizaci nepotřebuji. Znám i kádr. Přišel jenom Regino (Cecilio), ostatní kluky dobře znám,“ povídá Patrik Hellebrand a ještě prozrazuje další zájemce o jeho služby.

„Bylo ve hře jen Slovácko, nic jiného jsme neřešili.“

Jak se výkon talentovaného fotbalisty zamlouval trenéru Martinu Svědíkovi?

„Měl tam dobré věci, na druhé straně měl i ztráty, které jsem od něho nečekal. Schází mu herní praxe, odehrál jeden přípravný zápas ve Slavii. Schází mu zápasový rytmus – bez odehraných utkání je to složité. My víme, co od něj máme čekat,“ říká o staronovém hráči trenér Slovácka.