Po vašem zákroku kopala Slavia trestný kop, z kterého Stanciu vyrovnal. Dalo se tomu předejít?

Po zápase jsem si to přehrával v hlavě. Byla to blbost, beru to na sebe. Nevím, Lingra jsem faulovat nechtěl, spíš jsem chtěl zabránit přihrávce. Viděl jsem, že má našlápnuto kolem mě, tak jsem vystrčil nohu, on zařval a kopal se trestný kop.

Branka padla na stranu gólmana. Myslíte, že se to dalo chytat?

Stanciu to trefil, i když si myslím, že se to chytat dalo, bylo to do rohu brankáře. Těch chyb tam bylo z naší strany víc.

V první půlce jste tam měl potyčku s Kuchtou. Můžete to okomentovat?

Kuchtič (Jan Kuchta) udělal progres v kariéře. Do jednoho souboje šel loktem. Nevím, jestli to chtěl, všechny ostatní souboje byly v pohodě. Jinak jsme ho do ničeho nepustili, gól nedal to je nejdůležitější. Útočníci obecně chodí víc do obránců.

Vy jste v dresu Slovácka vstřelil naposledy branku v dubnu 2004. Jak si ceníte dnešního gólu?

To už si ani nepamatuji, nejsem tady od toho abych dával góly. Moje práce je jim zabraňovat. Raději bych tu moji trefu vyměnil za tři body. Prohráli jsme, takže je tam ta pachuť mojí branky.

Dorážel jste po hlavičce Kalabišky. Byla ta vaše branka secvičený signál?

Dá se říct, že ano. Hrajeme to tak. Kali balon prodloužil, byl jsem vzadu, když jsem viděl jak letí míč, tak jsem se soustředil, abych ho uklidil do brány.

Balon byl ještě před lajnou nebo na lajně?

Abych řekl pravdu, tak vůbec nevím. Díval jsem se na balon, chtěl jsem ho hlavně dostat do sítě. Důležité bylo, že branka platila. Kde byl přesně míč jsem neviděl, musím se na to podívat na videu.