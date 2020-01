Devětadvacetiletý krajní obránce, nebo chcete-li stoper, odehrál v prvním zápase na soustředění v chorvatském Umagu šedesát minut a vstřelil jednu branku. Ve druhém utkání naskočil na poslední půlhodinu a podílel se na cenné výhře nad třetím týmem chorvatské ligy HNK Rijeka 2:1.

„Šli jsme na hřiště s úkolem zlomit zápas v náš prospěch. To se nám v závěru gólem Lukáše Sadílka podařilo,“ okomentoval přímo z Chorvatska duel Patrik Šimko.

Jak moc si ceníte výhry proti Rijece?

Soupeř hrál opravdu výborně, byl strašně silný na balonu. Chorvaté to ukazovali skoro celý zápas. Musím říct, že byli fakt na dobré úrovni. Bylo to těžké utkání, proto jsme rádi za těsnou výhru.

Šel jste na hřiště místo Divíška. Jaký jste měl od trenéra úkol?

Poslední půlhodinu nás střídalo víc. Šli jsme tam s úkolem zlomit utkání v náš prospěch. To se nám v závěru podařilo, vítězný gól dal Lukáš Sadílek.

Pojďme ještě k prvnímu zápasu na soustředění. Porazili jste třetiligový slovinský tým (6:1). Jak utkání vypadalo?

Soupeř byl kvalitativně slabší. Celý zápas jsme je prakticky tlačili. První půlku jsme neproměnili několik dobrých příležitostí. Druhý poločas už odešel soupeř z mého pohledu kondičně. Během pěti minut jsme jim dali tři branky, to je sfouklo.

Vy, jako sváteční střelec, jste také vstřelil jeden gól …

Tak já hlavně věřím, že už nebudu sváteční střelec. (směje se) Ta nula, kterou jsem měl v kolonce vstřelených ligových branek, mě hodně trápila. Šel jsem za tím, abych ji vymazal. Chtěl jsem dát gól, to byla taková moje meta, nakonec to na podzim přišlo i v lize.

Jak padla vaše branka v úterním zápase?

Byla tam kombinace na pravé straně. Michal Kohút to dal pod sebe, Kali (Kalabiška) to netrefil, balon se dostal až ke mně a přes gólmana jsem skóroval.

Zítra odehrajete na soustředění poslední zápas. Vaším soupeřem bude účastník Ligy mistrů Dinamo Záhřeb. Bude to prestižní zápas?

Samozřejmě, sledoval jsem je na podzim v Lize mistrů. Odehráli parádní zápasy. Mají neskutečné mužstvo plné skvělých individualit. Rozhodně to bude pro nás prestižní zápas.

Jak vypadají v Chorvatsku terény a jaké jsou podmínky na soustředění?

Hrajeme a trénujeme výhradně na přírodní trávě. Hřiště jsou asi pět nebo deset minut autobusem od hotelu. Terény jsou průměrné, ale zase lepší než u nás. Pokud to mám srovnat třeba s Tureckem, tak to si musíme říct, že kvalita terénů je tam lepší. Tady je zase výhoda, že máme všechno blízko, posilovnu, hotel, hřiště.

V týmu je několik hráčů na zkoušku. Na přestup přišel Jan Kliment. Už jste se stihli blíž poznat?

Jasně, už se známe. Honzu Klimenta si pamatuji ještě z reprezentační jednadvacítky. Na Euru vstřelil tři branky Srbsku, tehdy jsem Česku fandil. Honza zapadl v pohodě, ukazuje se jako dobrý hráč. Ostatní se snaží, aby se ve Slovácku chytili a jejich zkouška se změnila v přestup.

Většina hráčů, kteří jsou v klubu na zkoušku, hrají na defenzivních pozicích. Cítíte větší tlak na vaše místo?

Konkurence je pořád stejná. Konkurence vás ještě posune dál, přinutí člověka ještě víc makat. Snažím se místo uhájit a hrát, ale každý chce hrát. Je nás hodně a není to jednoduché. Nezbývá než v přípravě makat naplno.

V létě jste prodloužil o dva roky smlouvu. V lize máte odehraných 97 zápasů. Stovka přijde na jaře. Těšíte se?

Jasně, jasně. Jsem v očekávání jarních odvet. Když jsem přišel do Slovácka, tak to byla taková moje meta. Věřím, že se dočkám co nejdříve.