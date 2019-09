Favorit je jasný. Loňský šampion postoupil přes rumunskou Kluž do základní skupiny Ligy mistrů a mužstvo po odchodu reprezentanta Krále do Spartaku Moskva ještě posílil.

„Od začátku týdne se plně soustředíme na Slavii. Víme, co nás tam čeká, sledovali jsme všechny její zápasy a díval jsem se i na reprezentační utkání, ve kterém nastoupilo hned několik Slavistů,“ uvedl obránce Slovácka Patrik Šimko.

Slovenský zadák ví, že největší síla Pražanů je v presinku a represinku.

„Nenechají svému soupeři kousek prostoru, jsou velmi běhaví. Navíc mají velmi široký kádr, který má kvalitu jak individuální, tak i celkově herní,“ vyzdvihuje Šimko, který se ale silného soupeře nebojí.

Naopak věří, že celek z Uherského Hradiště mohl v Edenu zopakovat výkony z Doosan Arény i Letné.

„Na Spartě se nám podařilo využít prvního ligového kola. Věděli jsme, že Sparta prochází obměnou a přišel nový trenér. Bylo to nečitelné pro obě strany. My jsme si byli vědomi, že první zápasy mohou být ošidné a nakonec se nám podařilo favorita překvapit. V Plzni to bylo podobné. Viktorka zrovna procházela menší krizí a my jsme toho využili. Slavii čeká po našem zápase utkání v Lize mistrů, tak třeba nám to taky může pomoci a přivezeme nějaký ten bodík i do třetice,“ přeje si Šimko.

Slávisté se navíc v posledním ligovém kole postarala o překvapení, když nedokázala zvítězit v Opavě. Přestože dlouho vedla a měla i početní výhodu, tak v samotném závěru inkasovala a nakonec pouze ve Slezsku remizovala 1:1.

„Když tak kvalitní tým, jako je Slavia, ztratí body, tak si o to víc dá záležet, aby se to v dalším utkání neopakovalo. Nejsou zvyklí ztrácet a o to náročnější to pro nás bude,“ tuší Šimko.

Svědíkův tým využil reprezentační přestávku k náročnému tréninku i teambuildingu.

„Měli jsme extra dávky, trénovali jsme dvoufázově, ale byli jsme i na aintballu, kde jsme si trošku zastříleli,“ dodává slovenský zadák.

Autoři: Marek Jurák, Libor Kopl