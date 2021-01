„Celý klub si to užíváme neskutečnými douškami. Daří se nám, ale je potřeba krotit vášně, ještě nejsme ani za půlkou sezony,“ dobře ví rodák z východoslovenského Kanaša, který je kousek od Prešova.

V pondělí se vám narodil syn, umocňuje to ještě vaše úspěšné období?

Je to určitě nejlepší období v mém životě. To asi tak brzy nic nepředčí.

Bude nějaká oslava se spoluhráči?

Něco plánuji přes víkend, po zápase proti Budějovicím budeme mít dva dny volna. Už jsem dokonce mluvil i s trenérem, kterému jsem nastínil můj plán.

Jak si užíváte čtvrté místo v tabulce a parádní výkony celého týmu?

Celý klub si to užívá neskutečnými douškami. Daří se nám, ale ještě nejsme ani za půlkou sezony. Je potřeba krotit vášně a jít zodpovědně k dalšímu zápasu. Musíme se držet při zemi a dál makat, abychom mohli na konci ligy slavit nějaký úspěch.

Poznáváte i ve městě, že se týmu daří?

Jasně. Lidé tu žijí fotbalem, když chodím po městě a dám se s někým do řeči, tak je vidět, že jsou s námi v obrovské euforii.

Co bude pro vás na konci sezony úspěch?

Nebavíme se v kabině o nějakém postavení, díváme se jen k dalšímu utkání. Náš každotýdenní cíl je zvládnut příští zápas.

Překonáváte klubové rekordy, na Bohemce jste vyhráli popáté v řadě. Mluvíte o tom v kabině?

Ani moc ne, my o tom nechceme mluvit. Už když se vyhrálo počtvrté za sebou na Baníku, tak mně Vlasta Daníček, který je zraněný, hned po zápase psal, že je z toho naměkko. Ale znovu říkám, že musíme euforii krotit.

Dokáže si vysvětlit mimořádnou formu? Co za tím vidíte?

Na každý zápas nás precizně připraví trenér. Třeba Baník měl tak přečtený, že to bylo až neskutečné. Také naše kostra mužstva už je spolu docela dost sezon. Držíme při sobě, na nás se nabalí další kluci, kteří na Slovácko přicházejí. Nechci říct, že k nám chodí jenom samí hodní, ale přicházejí ti, se kterými si rozumíme. Nikdo není naštvaný, když nehraje. Všichni si přejeme nejlepší výsledek pro tým. Trenér kádr rotuje a každý bere zápas na sto procent.

Cítíte osobně větší sebedůvěru a jistotu?

Teď je takové období, že asi jo. Docela mně vyšel zápas proti Sigmě, cítil jsem se jistě, v dalších zápasech to jenom pokračuje.

Pocházíte z východního Slovenska. Jaké máte ohlasy na vaše výkony a výkony Slovácka?

Tchán mi volá po každém zápase. Je jasné, že se zajímají o Slovácko i s mým otcem, ale tchán tím žije ještě víc. Je zarytý fanoušek Slovácka. Myslím, že jsou ze čtvrtého místa také v euforii.

Hradiště milujeme, budoucnost plánujeme v Prešově

Domů to máte přes čtyři sta kilometrů. To vám nevadí?

Musel jsem se s tím naučit žít a to období zvládnout. Už jsem v Česku dvanáct roků. V Hradišti mám manželku, teď už i syna, člověk si na to zvykne. Samozřejmě, že vám schází sestry, bratr, rodina. Také mě trošku mrzelo, že přes svátky jsem se nepodíval domů. Už jsem tady v kuse přes půl roku, ale jinak je všechno vynikající – nestěžuji si.

Zatím tedy o nějaké nabídce, která by byla blíž k domovu, neuvažujete?

Už nějaké kontakty proběhly. Byly hlasy, jestli bych se nechtěl vrátit domů, ale zatím jsem tady. Do budoucna plánujeme žít v Prešově, ale na to je ještě dost času. Hradiště milujeme a jsme tu jako doma.

Ještě se vraťme k tolik diskutované situaci v zápase proti Plzni. Po gólu Slovácka jste napálil balon do sítě. Limberský ho vzal a vztekle ho po vás hodil. Zůstal jste klidný, nechtěl jste na to nějak reagovat?

Tak já jsem klidný člověk. Možná, že jsem to přehnal i já. Byla to asi ode mě blbost, že jsem ten balon znovu napálil do sítě. Vím, jaké to je, když prohráváte větším rozdílem. Někdy to ve vás prostě bouchne, ale chyba byla hlavně u Limby (Limberského). Po zápase jsme spolu mluvili, měl k tomu nějaké vysvětlovačky.

Pojďme k zítřejšímu zápasu. Nastoupíte proti Českým Budějovicím, v uplynulé sezoně jste s nimi dvakrát prohráli. Jaký čekáte zápas?

Věřím, že zápas bude hlavně o nás, tak jako uplynulé zápasy. Musíme se připravit na sto procent. Víme, že se nám s nimi moc nedaří, ale věřím, že jako tým zvládneme i Budějovice.